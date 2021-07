La location de bureau est une alternative intéressante pour les professionnels qui ne peuvent pas investir et faire un achat. Elle permet également de bénéficier d’une plus grande flexibilité. Vous pouvez en effet définir la durée de la location et vous orienter vers des bureaux équipés si vous le souhaitez. Mais encore faut-il trouver celui qui répond à vos besoins. Les offres pour ce type de biens ne manquent pas à Cannes. Il suffit de s’adresser à un professionnel ou utiliser une plateforme d’annonces immobilières. Le prix quant à lui peut varier selon la superficie, la configuration et l’emplacement du bien.

Trouver son bureau à Cannes grâce à des sites d’annonces immobilières

Les sites d’annonces immobilières peuvent être d’une aide précieuse pour trouver des bureaux en location à Cannes et dans les environs lorsque l’on cherche des locaux pour son entreprise. Ils vous permettent de découvrir un large choix de biens sans qu’il soit nécessaire de se déplacer. Ce qui s’avère pratique pour réaliser une première sélection avant la visite.

Ces plateformes d’annonces peuvent elles-mêmes appartenir à des agences immobilières. Dans certains cas, il s’agit d’un site qui sert de relais et partage les offres locales. Dans l’un comme dans l’autre cas, la base de données est souvent riche.

Pour gagner du temps, vous pouvez affiner la recherche en indiquant la superficie recherchée ou l’arrondissement ciblé pour louer vos bureaux professionnels.

Travailler avec une agence immobilière à Cannes

L’autre solution consiste à recourir aux services d’une agence immobilière. Ces professionnels ont l’avantage de connaitre le marché sur la Côte d’Azur. Ils peuvent donc vous guider dans votre recherche de bureaux en location. D’ailleurs, leur expertise pourra vous aider dans votre choix.

La plupart disposent aujourd’hui d’un site internet où vous pouvez visualiser les biens proposés. Vous avez également la possibilité de vous rendre directement en agence pour présenter vos besoins. Celle-ci se chargera alors de réaliser une présélection. Elle pourra ensuite vous présenter les biens qui répondent au mieux à vos attentes.

S’adresser à la Chambre de commerce et de l’industrie

Les entrepreneurs connaissent tous les Chambres de commerce et d’industrie pour les démarches administratives nécessaires à la création. Cependant, peu de dirigeants savent que leur rôle ne se limite pas à la gestion de ces procédures.

Elles peuvent mettre à la disposition des entrepreneurs la liste des bureaux et locaux d’activité à louer dans une région. Les offres sont disponibles sur place ou sur leur site internet.

Les supports papier constituent une autre solution pour trouver facilement un bureau dans les Alpes-Maritimes. Un proche installé dans la région peut aussi vous venir en aide.

Le coût d’une location de bureau sur la Côte d’Azur

Il existe un large choix de bureaux et de locaux destinés aux professionnels dans les Alpes-Maritimes. À Cannes, ou dans les communes voisines comme Vallauris, Mougins ou Antibes, vous pouvez trouver des biens avec des configurations et des superficies variées.

Il existe des locaux dédiés à accueillir toute une équipe. Vous pouvez également trouver des bureaux destinés aux travailleurs indépendants. Selon vos besoins, vous pouvez opter pour un bureau vide ou équipé. Le prix peut aller de 110 euros à 330 euros le mètre carré. Il s’agit du tarif annuel appliqué.