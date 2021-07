Pour son fonctionnement, l’administration d’une entreprise a besoin d’une imprimante professionnelle pour la gestion des documents. Dans cette perspective, les utilisateurs ont le choix entre deux types de technologie : une imprimante jet d’encre ou laser. Mais parfois, ceux-ci ne parviennent pas à se décider, car ignorant les spécificités de chaque modèle. A cet effet, ils ont donc besoin de s’informer sur les avantages de chaque système d’impression ainsi que celui le plus adapté à leurs besoins. Que comprendre justement à ce propos ? Focus sur les atouts de l’imprimante laser et celle à jet d’encre.

Imprimante jet d’encre ou laser : que comprendre ?

Opter pour une imprimante jet d’encre ou laser est un véritable choix cornélien, pour l’utilisateur ne maitrisant pas les caractéristiques de chaque appareil. Avant tout, il importe donc de présenter les différences entre ces deux types de technologie.

Imprimante laser : mécanisme de reproduction

Que l’entreprise choisisse une imprimante jet d’encre ou laser, il pourra bénéficier d’une impression de haute qualité si l’appareil est un haut de gamme. Toutefois, la différence se situe au niveau des mécanismes de reproduction de document. En réalité, lorsque l’image ou le texte à tirer est transmis à l’imprimante laser, celle-ci émet un faisceau laser pour conditionner et fixer les données reçues. Une fois ce traitement effectué, les toners contenant de l’encre en poudre se déclenchent et lancent l’impression du document.

Imprimante jet d’encre : mécanisme de reproduction

Une imprimante professionnelle à jet d’encre utilise des cartouches d’encre liquide, fixées sur une tête amovible. Toutefois, les fabricants proposent deux types de systèmes à jet d’encre : le continu et celui à la demande. Dans le premier cas, et comme son nom l’indique, les bobines magnétiques sont continuellement imbibées d’encre. La machine y puise donc la quantité suffisante pour reproduire le document. Quant au système alternatif, il n’éjecte que du liquide nécessaire pour l’impression en cours. Par ailleurs, quel que soit le modèle d’imprimante jet d’encre choisi, le mécanisme de reproduction est le même. En effet, le dispositif mobile scanne la page dans toute sa largeur et déclenche l’impression proprement dite du document.

Les différences entre l’imprimante laser et celle à jet d’encre étant dévoilées, il ne reste qu’à présenter les avantages relatifs à chaque catégorie d’appareil.

Les atouts de l’imprimante laser

L’imprimante laser fait partie des modèles les plus appréciés des professionnels, pour diverses raisons.

De la longévité

En réalité, l’entreprise peut utiliser cette imprimante professionnelle pendant environ 6 ans. Elle aura ainsi tout le temps d’amortir son investissement.

De la vitesse

En plus de proposer une impression de haute qualité, l’imprimante laser est aussi réputée pour sa vitesse d’exécution. Ainsi, les modèles plus performants peuvent éjecter jusqu’à 40 pages par minute.

De l’économie

En optant pour une imprimante laser, la société réduit les dépenses effectuées dans le cadre des achats des cartouches d’encre. En effet, le coût d’impression à la page est très réduit notamment, en raison de l’absence du nettoyage des têtes d’impression à chaque allumage et de la petite quantité d’encre utilisée, à chaque reproduction de document.

Des consommables disponibles

En cas de rupture d’encre et de papiers, l’utilisateur de l’imprimante laser peut facilement trouver les ressources compatibles à son appareil.

Les avantages de l’imprimante jet d’encre

Les entreprises en quête d’imprimante professionnelle peuvent aussi opter pour les dispositifs à jet d’encre. En réalité, ceux-ci aussi possèdent plusieurs atouts recherchés par les utilisateurs.

Un rendu impeccable

Pour une impression haute qualité des textes et surtout des images, l’imprimante jet d’encre est vivement recommandée. En effet, son mécanisme de reproduction permet de restituer exactement le document, tel que présenté en version numérique. Mieux, les détails des couleurs sont mieux mis en relief.

Une facile prise en main

Souvent intégrée de fonctionnalités basiques, la prise en main d’une imprimante jet d’encre ne nécessite pas une grande expertise. Tous les collaborateurs peuvent donc comprendre son fonctionnement. Ils sauront donc facilement l’installer et l’utiliser.

Un appareil moins cher

Ceux qui désirent une imprimante professionnelle peu couteuse peuvent s’offrir les modèles à jet d’encre. En réalité, ceux-ci sont moins chers que les versions alternatives.

Un design compact

L’imprimante jet d’encre est aussi un appareil discret qui s’adapte facilement à n’importe quel espace. En effet, grâce à son design compact l’utilisateur peut la ranger dans un coin du bureau.

Imprimante jet d’encre ou laser : un choix selon ses besoins

Les deux modèles d’appareil, précédemment décrits, offrent donc divers avantages. Mais avant de choisir une imprimante jet d’encre ou laser, il faudra questionner ses habitudes. En réalité, les entreprises de grande taille ont intérêt à opter pour une imprimante laser adaptée aux reproductions intensives. Celles de taille moyenne et les PME peuvent par contre se procurer une imprimante jet d’encre.