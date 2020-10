Vous souhaitez placer votre épargne sur des actifs boursiers et vous lancer, ainsi, dans les activités de trading ? Jepargneenligne.com vous guide dans le choix de l’offre de courtage en ligne correspondant à vos besoins et vos attentes. Recourir aux services d’un courtier en ligne s’avère beaucoup plus avantageux que d’opter pour les prestations de courtage des banques traditionnelles, sur plusieurs points.

Des tarifs plus abordables

Les courtiers en ligne appliquent des prix considérablement réduits en comparaison aux courtiers traditionnels au sein des banques physiques. Cela s’explique par le fait que les banques classiques appliquent différents types de frais que les courtiers en ligne ne facturent pas, dont les droits de garde relatifs, les frais affectés aux services complémentaires et les frais d’inactivité facturés aux investisseurs qui n’exécutent aucune action sur une durée définie. Par ailleurs, les frais de courtage auprès des banques physiques varient suivant les types d’actifs et les places boursières.

Les courtiers en ligne ne facturent que les frais de courtage, généralement fixés au forfait et/ou suivant le montant des opérations réalisées.

Les banques en ligne appliquent des tarifs encore plus accessibles que les courtiers en ligne indépendants.

Des offres parfaitement adaptées à vos besoins et vos attentes

Opter pour le courtage en ligne permet aux investisseurs d’accéder à différentes places boursières et à différents titres boursiers. Il est important de préciser que certains courtiers en ligne se spécialisent dans des titres boursiers spécifiques et/ou opèrent exclusivement sur des marchés boursiers en particulier. Vous devez absolument tenir compte de ces critères pour vous assurer de bien choisir votre courtier en ligne.

En outre, les investisseurs qui aspirent à placer leur argent à long terme doivent se tourner vers les prestations d’un courtier en ligne indépendant ou d’une banque en ligne. Les services des brokers CFD conviennent davantage pour profiter des opportunités du marché, à court terme.

Accès à des services complets

Le courtier en ligne assure tous les services de base d’un courtier en trading. Il se pose comme intermédiaire entre l’investisseur et le marché boursier. En ce sens, il s’occupe de la gestion du compte de trading et de l’ensemble des opérations financières de chacun de ses clients.

En plus de ses attributions principales, le courtier en ligne fournit des analyses techniques pour permettre à ses clients de connaître entre autres l’évolution des valeurs des titres en temps réels ainsi que des informations et des documentations importantes concernant les marchés et les titres boursiers. Ces données sont habituellement présentées via une plateforme ou un logiciel spécifique, disponibles à tout moment. L’accès permanent aux marchés constitue d’ailleurs un des plus grands avantages des services de courtage en ligne. Cela représente une garantie de la transparence des opérations.

Solliciter les services de courtage d’une banque en ligne vous permet de jouir de prestations encore plus étendues. En premier lieu, la banque en ligne s’occupe de la réalisation de toutes les tâches administratives relatives à l’activité de trading. En outre, l’investisseur qui choisit les services de courtage de la banque en ligne a accès à des instruments financiers profitables comme l’assurance-vie, le PEA (Plan d’Epargne en Actions), … .