Il est aujourd’hui incontestable que la pratique du sport est bénéfique pour se construire une santé durable. Il existe une tendance qui se généralise de plus en plus : le fitness. Que l’on soit professionnel ou amateur, il est possible de s’exercer à une des activités du fitness, en pratique individuelle ou collective. Compte tenu de l’engouement dont bénéficie cet ensemble d’activités désormais tendance qu’on peut également désigner par l’appellation « gymnastique de forme », le nombre de salle de fitness ne cesse d’exploser aux 4 coins du monde.

Un nom qui cache plusieurs activités

Fitness est l’appellation générique commune à plusieurs activités. Du cardio-training, à de musculation, en passant par les étirements ou encore de la zumba, du step en musique, du body combat, les cours de fitness se popularisent à grande échelle dans les salles de sport. Le CrossFit qui combine principalement la force athlétique, l’haltérophilie, la gymnastique et les sports d’endurance en est une déclinaison bien connue aujourd’hui.

La pratique du fitness à l’échelle mondiale

Reebok en 2020, commande une étude sur la pratique de la course amateure et professionnelle dans 19 pays du monde afin de déterminer un classement en matière de fitness. Les résultats rapportent que la suisse serait le meilleur élève en matière de fitness, totalisant un score global 7,44 sur 10 sur le barème d’évaluation. Zürich s’avère être la ville qui dispose du plus grand nombre de salles de sport, c’est-à-dire 16 salles présentes dans un rayon de 10 km2.

Le Cross Training : un entraînement efficace et unique

Développé dans les années 70 par un couple de gymnastes américains, le Cross-Training a acquiert une solide réputation depuis les années 2010. Cette méthode d’entraînement croise différentes disciplines et vise à améliorer la condition physique générale de celui qui la pratique.

Le Cross Training est une discipline de plus en plus répandue dans les salles de fitness. Il se popularise notamment lorsque la société CrossFit s’allie à l’équipementier Reebok. Le cross training est accessible à n’importe quel sportif, quel que soit son niveau. C’est ce côté universel qui séduit ses utilisateurs, combiné au fait que le Cross Training augmente rapidement la condition physique générale.A l’inverse des autres disciplines de fitness, le Cross Training ne se concentre pas sur un seul muscle ou sur une seule partie du corps, mais sur les points faibles de la personne. L’entraînement est beaucoup plus intensif que dans une discipline classique. En effet, les exercices mobilisent l’ensemble des muscles et le temps de récupération entre chaque cycle est très court.

Les exercices sont diverses et variés en plus de s’inscrire dans une dynamique ludique. Cette ambiance aide le pratiquant à maintenir une bonne motivation dans le temps. En fonction du type de Cross Training, de nombreux accessoires offrent des possibilités infinies.

Les séances d’entraînement sont courtes (d’une durée moyenne de 30 mins) et relativement intenses. En fonction de votre emploi du temps, 3 séances de 30 minutes par semaine sont déjà très encourageants et peuvent se traduirement assez vite en résultats remarquables.