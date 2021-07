La crise sanitaire rencontrée au cours de l’année 2020 a touché le monde entier. Au-delà de son impact sur les populations, celle-ci a engendré des changements majeurs sur de nombreux secteurs d’activité.

Prenons le secteur de la location de voiture par exemple, nous observons une forte baisse des réservations en un an du fait de la crise du Coronavirus.

En quelques chiffres, nous constatons une baisse de 65% des réservations pour la location de voiture en France sur l’année 2020. Cette chute des réservations a entraîné une diminution de 55% du chiffre d’affaires du secteur sur l’année.

Le Coronavirus a aussi eu des conséquences positives sur ce marché. A l’été 2020, les Français ont davantage voyagé intra-muros et ont effectué 90% de leurs réservations de voiture en France contre 50% en temps normal.

De plus, la durée de location s’est allongée passant à 9,6 jours en moyenne (+10,8% par rapport à l’été 2019). Cela s’explique notamment par l’essor de la location longue durée permettant aux Français souhaitant éviter les transports en commun de répondre à leurs besoins de mobilité au quotidien.

Un phénomène qui se développe aussi grâce aux grandes métropoles et leurs populations peu équipées en véhicule personnel.

Les offres de location sur-mesure

Malgré cette baisse d’intérêt pour la location de voiture durant la crise sanitaire, les loueurs, les concessions et les starts-ups cherchent de plus en plus à être innovant en termes d’offres de location.

Les loueurs de voiture proposent des offres sur-mesure pour répondre au mieux à la demande de leurs clients.

Prenons quelques exemples. L’agence nantaise de location voiture Loc Eco propose des locations de camions, voitures et campervans à la journée et au week-end. Pour louer un véhicule chez Loc Eco, il vous suffit de vous rendre sur leur site et de suivre les étapes suivantes :

Choisissez une agence de départ et une agence de retour

Sélectionnez une date de départ et une date de retour

Choisissez un type de véhicule (camions, voitures ou campervans) et plus précisément une catégorie de véhicule. Par exemple, pour les voitures vous pouvez choisir une voiture hybride ou électrique, une berline, un monospace ou minibus, un cabriolet, un SUV, etc.

Lancez votre recherche puis sélectionnez le véhicule disponible qui vous convient. Il vous suffira ensuite de suivre les étapes demandées par Loc Eco pour finaliser la location du véhicule

Il existe aussi l’abonnement voiture 25, 50 ou 100 jours chez Véhicule Idéal. Le principe est simple : vous sélectionnez le nombre de jours dont vous aurez besoin du véhicule pendant l’année (25, 50 ou 100 jours) et inscrivez-vous ! Selon le nombre de jours sélectionné vous bénéficiez d’une remise plus ou moins importante sur vos locations (de 20 à 30%).

Il est aussi possible de louer une voiture sur le long terme avec la location longue durée (LLD) chez les concessionnaires (Peugeot, Renault, Citroën, etc.) ou dans certaines agences de location comme Sixt par exemple. Pour louer un véhicule sur une longue durée, rien de plus simple, il vous suffit de suivre les mêmes étapes que pour les locations de courte durée. Les sites des loueurs longue durée expliquent très bien les étapes à suivre.

De nouvelles entreprises comme Roadstr, par exemple, proposent aujourd’hui un nouveau type d’offre de location : la location entre particuliers. Ce type de location séduit de plus en plus pour ses avantages partagés entre le particulier loueur et le particulier locataire.

Comment ça marche ? Là encore c’est très simple, surtout si vous passez par une plateforme de mise en relation entre particuliers. Les particuliers loueurs déposent leurs véhicules sous forme de petites annonces sur la plateforme puis vous sélectionnez celui qui vous convient selon ses disponibilités. Les étapes à suivre par la suite sont similaires à celles de la location entre professionnels et particuliers :

Signature d’un contrat de location

Versement d’une caution

Vous allez chercher le véhicule

Vous le rendez

Le propriétaire du véhicule est payé

Ce nouveau type de location permet au propriétaire du véhicule de rentabiliser son véhicule. Surtout si celui-ci n’est pas souvent utilisé. Des frais tels que l’assurance, le contrôle technique, l’entretien, etc. courent toujours malgré l’immobilisation du véhicule.

Les locataires de véhicule appartenant à des particuliers bénéficient eux aussi d’avantages intéressants.

Les prix sont souvent plus attractifs

La location à l’heure est possible

Vous pouvez choisir un modèle de véhicule en particulier

Limitation des frais additionnels (les loueurs professionnels peuvent ajouter des frais pour le GPS, un siège bébé, etc.)

La proximité avec les loueurs (contrairement aux agences qui ne sont pas toujours proches de chez soi)

Nous rappelons toutefois que ce type de location a ses limites puisqu’en cas d’accident important le véhicule du loueur peut devenir inutilisable. Le locataire quant à lui peut rencontrer des difficultés comme des pannes si le véhicule est mal entretenu ou bien tout simplement âgé. Les loueurs professionnels ont l’avantage de pouvoir vous proposer une assistance en cas de panne et de mettre à votre disposition un autre véhicule.

Quelque soit votre recherche il existe une offre de location adaptée à votre besoin, il vous suffit de trouver celle qui vous convient !