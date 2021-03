La plupart d’entre nous rêvent d’avoir une belle piscine dans son jardin, surtout en cette période de crise sanitaire où nous sommes amenés à passer davantage de temps à la maison. Le problème c’est qu’en faire construire une pèse lourd sur notre portefeuille. Mais des alternatives peuvent être envisagées pour en faire installer une qui soit à la fois esthétique et moins coûteuse. En effet, une piscine hors-sol en bois répond parfaitement à ces critères.

La piscine hors-sol en bois : un beau bassin à moindre coût

La piscine hors-sol en bois présente de nombreux avantages. En faire le choix s’explique souvent par le fait que financièrement, son installation coûte beaucoup moins cher que d’entreprendre de gros travaux pour une piscine enterrée ou semi-enterrée. Elle s’adapte en outre à toutes les configurations de l’espace dont vous disposez. Les formes ou encore l’essence du bois utilisé offrent une large palette de choix d’après piscineco.fr, avec en outre la possibilité de vous doter de tous les accessoires indispensables pour que vous puissiez profiter en toute tranquillité de votre piscine hors-sol.

Une facilité d’installation

Une piscine en bois est facile à installer, puisqu’il ne vous faut que quelques jours à patienter pour pouvoir y piquer une tête. Vous n’avez aucune démarche administrative à effectuer si sa taille ne dépasse pas 20 m². Si vous avez envie d’une taille plus importante, n’hésitez pas à vous rendre auprès de votre préfecture pour connaître les règles d’urbanisme en vigueur dans votre commune.

La piscine hors-sol en bois : une structure esthétique et élégante

Outre l’aspect technique, l’aspect esthétique d’une piscine en bois hors-sol est l’une des raisons pour lesquelles elle séduit toujours autant. Le bois s’intègre naturellement à tous les cadres en toute simplicité, et toujours avec beaucoup d’élégance. Une structure en bois est légère, ce qui en facilite l’installation même sur des terrains à la configuration un peu particulière. Elle supporte les effets des aléas climatiques (soleil, averse…) sans perdre de sa superbe. Seul bémol, la piscine hors-sol bois peut perdre sa fraîcheur avec le temps et prendre une couleur grisâtre. Pour éviter cela, il vous faut entretenir régulièrement le bois. Rien de difficile, le savon noir et l’eau sont vos alliés.

Des essences de bois exotiques pour la durabilité de votre piscine

Si auparavant, nous n’avions pas un large panel de choix concernant la forme, à part les piscines en kit rondes, ovales, carrées, rectangulaires ou octogonales, il est aujourd’hui possible de passer commande pour une piscine en bois sur mesure en ayant également le choix du bois à utiliser. Pour en garantir la durabilité, préférez certaines catégories d’essences exotiques, telles que le tek ou l’ébène qui sont naturellement imputrescibles et qui résisteront mieux aux intempéries. Elles sont certes un peu plus coûteuses de prime abord que le pin traité ou que d’autres essences, mais elles dureront plus longtemps.

Un deck, espace détente de toute beauté

Une piscine est comme son nom l’indique d’une hauteur assez conséquente. L’expression se prélasser au bord de la piscine n’est alors pas vraiment adaptée. Pour qu’elle le soit, installez un deck ou une plage de piscine à hauteur des rebords de votre piscine. Avec ce genre de structure, vous disposerez d’un espace pour vous détendre au bord de l’eau, comme si vous disposiez d’une piscine enterrée.