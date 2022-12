5/5 - (1 vote)

Depuis l’avènement de la Covid 19, le monde a beaucoup changé. En effet, le télétravail est devenu une réalité tout à fait imaginable pour beaucoup de personnes. Cependant, travailler à distance n’est pas la seule pratique qui s’est intensifiée ces dernières années. Les consultations médicales comme c’est le cas de la psychologie en ligne ont également connu un boom. Mais quelles sont les raisons derrière cette évolution au niveau des consultations médicales ? Cet article vous détaille les avantages de la psychothérapie en ligne.

L’accessibilité de la psychologie en ligne

L’accessibilité est l’élément positif le plus cité par les personnes qui ont adopté la consultation à distance en psychologie. En effet, avec cette dernière vous n’êtes plus obligé de vous déplacer vers un cabinet. Ce qui implique qui vous ne soyez plus obligé de passer du temps dans la salle d’attente avant d’être reçu en consultation, plus besoin de prendre sa journée au boulot pour dégager du temps pour la consultation, plus besoin de prendre un rendez-vous au préalable, etc.

Avec une plateforme de psy en ligne, vous pouvez consulter dès que vous en sentez le besoin et de n’importe quel endroit où vous êtes. Il suffit de dénicher un cadre reposant et silencieux pour bénéficier des conseils de votre thérapeute en ligne.

Les prix très avantageux des consultations en ligne

Vous l’aurez peut-être déjà deviné, mais les consultations de psy en ligne sont nettement plus avantageuses économiquement que celles présentielles. En effet, avec l’absence des charges liées à son cabinet, le consultant se doit de vous faire un prix plus abordable. Vous vous retrouvez donc généralement avec une facture 4 à 5 fois plus petite que celle d’une consultation en cabinet.

Il faut également noter que le déplacement vers le cabinet du psy étant supprimé, vous faites aussi une économie sur les frais normalement assignés au transport. Avec tous ces avantages financiers, vous pourrez certainement consulter plus fréquemment votre psy et trouver plus rapidement satisfaction à votre problème.

La grande flexibilité des consultations en ligne

Utiliser une plateforme de psychologue en ligne vous accorde également une grande flexibilité. Vous savez déjà que grâce à son côté accessible, vous pouvez bénéficier de votre consultation depuis le confort de votre domicile. La flexibilité quant à elle vous garantit des horaires de consultation adaptés à votre disponibilité.

En effet, avec la consultation à distance, vous pouvez décider avec le psy des rendez-vous qui vous arrange tous les deux. Vous, ainsi que le consultant n’êtes pas obligés de sortir de votre maison pour faire la consultation. Vous pouvez décider de le faire un dimanche ou même tard le soir selon vos disponibilités à tous deux.

La possibilité de faire plus facilement le premier pas

Ce serait mentir que de dire qu’il est facile de raconter à une personne rencontrée à peine, ses secrets et souffrances les plus intimes. Cette difficulté monte encore d’un cran si vous devez vous entretenir face à face. Alors, la consultation à distance vous offre un premier pas plus facile. Vous pourrez vous ouvrir plus facilement à votre interlocuteur puisqu’il n’est pas en face de vous. Votre psychothérapie aura également plus de chance d’être une réussite puisque vous ne ferez pas autant d’économie de vérité que lors d’une séance en présentiel. Vous recevrez donc les conseils et traitements les plus adaptés à votre situation.

Une psychothérapie sans aucune limite

Pour une consultation en présentiel, changer de pays ou même de ville signifie changer de cabinet. Une consultation en ligne n’a pas une telle limite. Tant que vous le désirez, vous travaillerez toujours avec le même psy si vous pouvez vous connecter à internet. Vous pouvez donc voyager, déménager, etc., sans vous soucier de votre calendrier de consultation.

Un large choix de médias pour la consultation

Tous les psys en ligne proposent comme moyen de consultation principal les vidéo-conférences. Cela permet de maximiser les interactions entre le médecin et son patient. Cependant, il ne s’agit pas du seul choix que vous avez. Vous pouvez demander à assister aux séances par appel vocal si vous ne désirez pas avoir de contact visuel avec le psychologue. Il vous est même possible d’utiliser la messagerie instantanée si vous avez des difficultés à exprimer oralement vos souffrances.

En somme, la psychologie en ligne a de nombreux avantages. Elle offre par exemple une grande accessibilité et flexibilité. Elle est également très économique et il y est facile de faire le premier pas. N’hésitez donc plus à adopter ce mode de consultation.