La création d’une entreprise passe par des prises de décisions d’ordre juridique qui peuvent se révéler complexes pour les non-initiés. Pour cela, des professionnels comme les avocats peuvent vous servir de guide si vous avez un projet entrepreneurial. Ce billet vous donne plus de détails sur l’utilité de l’accompagnement d’un avocat.

Le rôle de l’avocat dès l’idée de projet d’entreprise

Un avocat compétent peut vous aider pour la création de votre société dès que votre projet est déjà avancé. Par exemple, un spécialiste en droit des affaires peut vous fournir de nombreuses informations sur les réglementations qui encadrent le secteur d’activité dans lequel vous voulez entreprendre.

De plus, un avocat d’entreprise comme ceux du cabinet NH Avocats vous fera connaître les différents statuts juridiques qui s’adaptent le plus aux spécificités de votre projet. En effet, il existe différentes sortes d’entreprises définies par le droit des sociétés en France. Elles varient selon le capital minimal exigé ou le nombre d’associés nécessaire et leurs responsabilités. La possibilité d’émettre des actions, et la séparation des patrimoines de l’entreprise du patrimoine personnel font également partie des facteurs analysés pour vous offrir des conseils sur mesure.

C’est également ce professionnel qui vous informera aussi sur les formalités juridiques nécessaires pour créer votre société.

Un mandataire fiable pendant la création de votre entreprise

Après vous avoir conseillé efficacement pour prendre de bonnes décisions, l’avocat vous assistera au cours des différentes démarches administratives et légales nécessaires à la création de votre société.

Il peut vous aider pour :

L’élaboration de vos statuts ;

La déclaration de la création de votre entreprise auprès du greffe ;

La publication au journal officiel ;

L’élaboration de vos contrats de vente ;

L’élaboration des conditions générales de ventes et d’utilisation des services offerts par votre entreprise ;

La négociation et la rédaction des contrats de travail…

L’avocat peut aussi vous aider pour le dépôt de logo de votre entreprise. Il pourra également mener les démarches pour la protection de la propriété intellectuelle (droits d’auteurs, brevet…) si vous avez une création ou un concept original.

L’avocat, un conseil après la création d’entreprises

La mission de l’avocat auprès des entrepreneurs ne s’arrête pas à la création de la société. Elle se poursuit aussi durant toute l’activité de cette dernière. N’hésitez donc pas à faire appel à un avocat compétent pour mener avec vous toutes les réflexions stratégiques sur vos activités.

Un cabinet d’avocats pluridisciplinaire peut vous aider dans des domaines comme le droit des affaires, le droit du travail, le droit des contrats, et le droit commercial. Il interviendra pour la rédaction de diverses sortes de documents d’entreprise, pour vous défendre et vous conseiller durant les éventuels conflits avec les clients, fournisseurs ou partenaires… Il a aussi pour mission de s’assurer du bon fonctionnement de l’entreprise sur le plan juridique. La gestion des salariés et la contestation des créances sont d’autres tâches dont il peut s’acquitter.

La création d’une entreprise, peu importe sa taille, est un projet décisif dans une vie. La croissance et la pérennité de votre société dépendant de la justesse de vos décisions, sans l’accompagnement de spécialistes compétents et expérimentés, chaque erreur peut être fatale. Faites donc appel à des avocats fiables pour réaliser votre projet dans les règles.