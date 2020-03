5 / 5 ( 1 vote )

Solide, facile à nettoyer et esthétique, le béton décoratif possède toutes les qualités nécessaires pour aménager vos espaces extérieurs. Béton imprimé, poli, coloré ou désactivé, il sera parfait pour votre terrasse.

L’usage du béton décoratif évite d’avoir à poser des carreaux ou des pavés supplémentaires sur une dalle de béton traditionnel. Le rendu esthétique du béton est amélioré depuis quelques années pour en faire un revêtement solide et surtout décoratif.

Les avantages d’une terrasse en béton décoratif

Une terrasse en béton décoratif possède des avantages non négligeables :

Une résistance extrême : le béton est un élément extrêmement résistant et permet un usage intensif de la terrasse par des passages répétés et réguliers

Facile d’entretien : son entretien est très facile, peu importe l’aspect final choisi : un balais, de l’eau voire un peu de savon doux viennent à bout de la saleté. Une seule règle à retenir : évitez l’utilisation de produits agressifs sur ce type de revêtement.

Excellent rapport qualité/prix : désormais, on imite très bien les terrasses en pierre naturelle par exemple, la robustesse d’une terrasse en béton lui permet une espérance de vie quasi illimitée.

Les inconvénients du béton décoratif

Si le béton décoratif de votre terrasse est réalisé par un professionnel, vous ne courez aucun danger. Gare aux ennuis si le béton est mal posé : des fissures ou des défauts peuvent apparaître, jusqu’à l’infiltration d’eau.

Le béton imprimé, une apparence noble

Le béton imprimé est créé à partir d’un procédé spécifique : l’application d’une empreinte sur du béton qui n’est pas complètement sec. Le béton imprimé imite parfaitement des matériaux nobles tels que la pierre, le bois ou encore les pavés. Le rendu esthétique a énormément de caractère.

Si vous appréciez l’aspect veille des terrasses en bois, le béton imprimé est la méthode idéale à choisir pour votre dalle de terrasse. Autrement dit, vous aurez ainsi les avantages esthétiques du bois, sans en avoir les inconvénients de l’entretien.

Le béton poli ou lissé, un visuel doux

La technique du béton poli consiste à poncer une terrasse bétonnée. Les granulats présents dans le béton sont ainsi mis en valeur. Le béton poli présente une surface lisse et peut parfois s’approcher du marbre. Allié des ambiances cocooning ou modernes, il donne à votre terrasse un aspect chaleureux et une atmosphère sereine.

Le béton coloré, ou laisser sa créativité s’exprimer

Grâce à une technique qui consiste à intégrer des pigments colorés dans le béton avant de le couler, le béton coloré vous offre un large éventails de possibilités et de coloris possibles, ainsi que de multiples finitions : taloché, balayé, lissé, etc.

Le béton désactivé, un léger relief

Une pulvérisation d’une désactivant sur une surface récemment bétonnée et une rinçage à l’aide d’un nettoyeur haute pression met en évidence des granulats de couleur. Les possibilités création du béton désactivé sont aussi multiples que possibles grâce au large choix de granulats. On obtient un doux relief qui convient parfaitement aux allées de jardin, les entrées de garage, les plages de piscine ou encore les terrasses et les abords de maison. Son coût est plus élevé que du béton traditionnel à cause de sa mise en oeuvre technique.

La texture quant à elle est comparable à celle d’un sol gravillonné sans les inconvénients de l’éparpillement constant des graviers. Le béton désactivé est antidérapant et robuste. Il est reconnu comme idéal pour obtenir une ambiance simple, pleine de sobriété et de convivialité.

Séchage du béton sur une terrasse

La prise du béton pour une terrasse extérieure peut prendre entre 24 heures et 7 jours, permettant ainsi de retirer le coffrage. Mais rien que le séchage peut aller jusqu’à 1 mois.

