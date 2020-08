Sur le plan bancaire, BNP Paribas fait partie des meilleurs sur le marché, et ce, à l’échelle mondiale. Cette banque est aussi bien présente en Europe que partout dans le monde. Accessible par le biais d’agences postées sur le terrain, cette banque utilise aussi internet pour pouvoir fournir ses services. Ici, se retrouve tout ce qu’il y a à savoir sur BNP Paribas ; que ce soit les ouvertures de compte, l’accès à son espace client, le changement de mot de passe ou d’identifiant après que celui-ci ait été perdu. Vous vous informerez donc du processus qui vous permettra d’accéder aisément à vos comptes et aussi celui qui vous permettra de joindre(contacter) la banque BNP Paribas.

Éclaircissement sur le BNP Paribas

Victime de sa popularité et du fait qu’elle soit considérée comme l’une des banques les plus puissantes du monde, la BNP Paribas est de ce fait implantée dans pas moins de 80 pays. Elles dominent le marché européen dans toute sa grandeur surtout ceux italiens, français, belges et ceux luxembourgeois.

Le champ d’action de cet organisme bancaire est subdivisé en 3 catégorie : la banque de détail qui constitue la plus grande partie des revenus de la BNP Paribas, la banque de financement et aussi d’investissement et enfin l’ingénierie financière.

Comme énoncé plutôt, cette banque utilise de nombreux canaux pour pouvoir octroyer ses services. Elle offre donc ses services via ses agences et via le net. Dans les grandes villes, elle renforce sa présence grâce à des centres de relation clients et aussi par le biais d’une banque en ligne.

L’ouverture d’un compte BNP PARIBAS, comment cela se fait-il ?

Les conditions d’acceptation

Certaines conditions doivent être remplies par les souscrivant à l’ouverture en ligne d’un compte dans cette banque. C’est le remplissage de ces conditions qui vous rendront éligibles. Celle-ci sont entre autres :

Être une personne adulte, physique et valide

Ou Être à son propre compte

Être loger en France

Avoir l’intention d’ouvrir un compte pour soi-même et pour avec une seule autre personne tout en étant un particulier

Ne pas déjà avoir ouvert un compte bancaire chez BNP Paribas ou Hello Bank !

Par contre, pour les comptes particuliers, la BNP Paribas n’exige aucune condition de revenu lors d’une ouverture de compte chez elle. Mais, il faudra verser sur le compte, une somme initiale dont la valeur s’élève à 300€ lors de l’ouverture du compte.

Les différentes formalités

L’ouverture d’un compte chez BNP Paribas est très simple ; juste quelques clics sont suffisants. Vous pouvez donc ainsi gérer votre compte à distance et ce, grâce soit à une tablette, à un PC ou soit à votre smartphone. Un rendez- vous avec un conseiller bancaire de la banque peut être pris au sein de l’une des succursales de la banque, située près de chez vous.

Trois étapes suffisent, rendant ainsi le processus facile et très rapide :

Au prime abord, un formulaire en ligne doit être rempli (Https://bnpparibas/fr/ouvrir-un-compte/?agence=EERI) sur lequel vous devez donner des informations qui concernent votre nom et prénom ainsi que le type de compte que vous voulez ouvrir.

Ensuite vous joignez des pièces justificatives qui ont été au préalable téléchargées sur un espace sécurisé du site de la banque.

Enfin, vous devez verser une somme initiale d’une valeur de 300€

Ce dépôt devra être fait depuis un compte qui a été ouvert à votre nom et ce, dans l’une des banques présentes dans L’Espace Économique Européens ou dans l’une présentes dans les pays qui sont membres de la zone SEPA. Quant-aux dépôts SEPA instantanés, ils ne seront pas pris en compte.

NB : Votre présence n’est pas requise pour la signature du contrat. Vous pouvez signer électroniquement depuis votre maison.

Mon identifiant, où puis je le trouver pour m’en servir ?

Votre mot de passe vous permet d’accéder à votre compte et de le gérer, depuis votre tablette ou votre smartphone. Ce mot de passe est divisé en deux éléments.

Un numéro client constitué de 10 chiffres ; situé tout en bas de votre carte client ou de votre relevé de compte.

Un code secret constitué de 6 chiffres qui est attribué et ce, de façon gratuite par la banque.

Ces deux codes se doivent d’être le plus personnel et le plus secret possible. Il faut aussi notifier qu’ils sont identiques quoi qu’en soit le service qui a été utilisée.

Quel est la procédure pour se connecter à son compte en ligne ?

Juste un clic sur la touche ‘’ Accéder à mon compte’’ suffit pour avoir accès à son espace client. Cette touche est située dans le coin haut droit de la page d’accueil du site de la banque.

Vous entrez ensuite votre numéro client en utilisant le clavier de votre appareil et par la suite, c’est votre code secret à 6 chiffres qu’il faudra entrer et ce, grâce au clavier virtuel. Vous terminez en cliquant sur le bouton ‘‘Accès au compte’’.

Pour plus de sécurité, il est conseillé de vérifier à chaque fois que l’adresse du site de la banque débute par https://mabanque.bnpparibas/fr/connexion et qu’il contient un https://. Si c’est deux conditions sont remplies, alors la connexion est sécurisée.

Que vous ayez un Android ou un iPhone, vous pouvez accéder et gérer vos compte grâce à l’application de portable ‘’Mes Comptes’’.

J’ai perdu mon mot de passe ou le ne peux plus ouvrir mon compte : que faire ?

Vous avez perdu votre mot de passe, pas d’affolement vous pouvez le demander et ce, gratuitement. Il vous suffit juste remplir un formulaire sur le site de la (banque :https://mabanque.bnpparibas/fr/banque-contacts/demande-code-secret).

Vous pouvez aussi demander votre mot de passe en appelant le service destiné à la clientèle par téléphone ou en vous rendant directement dans l’agence.

Vous avez choisi l’un ou l’autre de ces moyens, l’essentiel est que vous aurez vos nouveaux identifiants en 8 jours maximum ; ceci en toute confidentialité. Si on est dans le cas d’un compte collectif, chaque parti recevra un nouveau numéro client ainsi qu’un nouveau code secret.

NB : Au cas où on vous aurait volé votre identifiant, vous devrez donc suivre la procédure décrite plus haut. Vous recevrez ainsi vos nouveaux codes client et secret dans un délai de 8 jours maximum.

Contacter BNP Paribas, c’est possible !

Le numéro de téléphone par lequel vous pourrez contacter la banque via un téléphone portable est le : 0 820 820 001. Le service réservé au client est disponible les jours ouvrables de 8h à 22h et les week-end de 8h à 18h. Aussi est à votre disponibilité 24h/24, un serveur vocal.

Vous pouvez aussi contacter la banque au 34 77 gratuitement. En tapant 3, vous serez mis en relation avec un conseiller de la banque, ensuite vous composez votre numéro client et vous ajoutez à la fin la touche #.

Présente sur Messenger vous pouvez discuter par messagerie privée avec votre banque par l’intermédiaire d’un conseiller. Vous pouvez aussi utiliser Twitter et Facebook qui sont aussi des réseaux sociaux.