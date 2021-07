Le café : des fleurs à votre tasse !

De nos jours, le café n’est plus un mystère pour personne. Chacun le prend comme il l’entend et c’est même devenu une tradition. Mais est-ce que vous avez eu l’occasion de savoir les étapes par lesquelles les grains sont passés avant de devenir une boisson ? Si ce n’est pas le cas, cet article est l’occasion idéale pour apprendre tous les détails sur le café dans son état naturel. Vous découvrirez également les différents traitements que subit la graine avant qu’elle ne devienne la boisson que nous adorons tous.

1. Cultiver l’arbre à café

Un grain de café est en fait une graine. Une fois sélectionné, prêt, torréfié et moulu, il sert à préparer le café. Si la graine n’est pas non traitée, elle peut être plantée et devenir une source de café.

Les grains de café sont généralement plantés dans de grands parterres de fleurs dans des pépinières à l’abri du soleil. Les semis seront souvent arrosés et protégés de la lumière du soleil jusqu’à ce qu’ils soient assez grands pour être plantés. La plantation a généralement lieu durant la saison des pluies, de façon que le sol soit humide tandis que les racines sont fermement établies.

2. Récolter les cerises

Dans la plupart des pays, la récolte se fait selon un processus laborieux et difficile, bien que dans des endroits comme le Brésil, où le paysage est relativement plat et les champs de café sont immenses, ce processus a été mécanisé comme suit :

Stripping : toutes les cerises sont retirées de la branche en même temps à la machine ou à la main.

La récolte : seules les cerises mûres sont récoltées individuellement à la main. Les cueilleurs tournent à travers les arbres tous les huit à dix jours et ne cueillent que les cerises qui sont au sommet de leur maturité. Parce que ce type de récolte demande beaucoup de travail et est plus coûteux, il est principalement utilisé pour récolter les grains d’arabica de la plus haute qualité.

Un bon collectionneur a en moyenne, environ 45 à 90 kg de cerises de café par jour, ce qui produit 9 à 18 kg de grains de café. La récolte quotidienne est ensuite transportée vers l’usine de transformation.

3. Transformer les cerises

Une fois le café sélectionné, le traitement doit commencer le plus tôt possible afin d’éviter la détérioration du fruit. Selon l’emplacement et les sources locales, le café est traité de différentes manières.

4. Séchage des grains de café

Si les grains ont été traités par voie humide, les grains doivent maintenant être séchés à une teneur en humidité d’environ 11% afin d’être correctement préparés pour le stockage.

Après le traitement, les grains de café sont toujours enveloppés dans l’endocarpe, qui est la partie interne du fruit la plus proche de la graine.

Décorticage des grains : les machines à décortiquer retirent une couche de parchemin du café traité par voie humide. Pour peler le café traité selon la méthode « naturelle», il est nécessaire de retirer toutes les coquilles séchées des cerises séchées – exocarpe, mésocarpe et endocarpe.

Polissage : Le polissage est un processus facultatif dans lequel la machine enlève toute peau d’argent qui reste sur le grain après le pelage. Alors que les grains polis sont considérés comme meilleurs que non polis, en réalité, il y a peu de différence entre eux.

Le calibrage est effectué sur la base de la taille et du poids et les grains sont également examinés pour des défauts de couleur ou d’autres imperfections.

5. Torréfier le café

La torréfaction consiste à transformer le café vert en grains de café riche en arômes que nous nous procurons dans les magasins.

6. Moudre le café

La mouture correcte de café permet d’obtenir un café moulu ayant plus de saveur dans la tasse de café. La méthode dont le café est broyé dépend de la façon de préparation.

7. Préparer votre café

Préparez votre café de la façon que vous voulez, il va avoir un grand effet sur le rendu en tasse.

Le café : des fleurs à votre tasse !

