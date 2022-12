5/5 - (1 vote)

Apparu il y a quelques années, le leasing s’apparente aujourd’hui à une véritable alternative au crédit automobile. Il est un crédit de consommation qui vous permet de jouir d’un bien (une voiture) en échange du paiement d’un certain nombre de mensualités. Le leasing met en relation trois types de personnes : le locataire, la banque ou l’institution financière et le constructeur automobile.

Les différents types de leasing de voiture

Il existe deux types de leasing voiture à savoir :

la LOA : la location avec option d’achat est un type de leasing qui vous offre la possibilité d’acheter le véhicule à la fin de votre contrat à sa valeur résiduelle ;

la LLD : la location longue durée se confond souvent avec la LOA, la seule différence avec cette dernière, c’est qu’il n’est pas possible de payer le véhicule lorsque le contrat arrive à échéance.

LOA ou LLD ?

Si la LOA répond aux besoins des particuliers, la LLD s’adapte encore plus aux professionnels. Même si dans la dernière option, l’achat est interdit, elle présente cependant des offres spéciales. Pour exemple, les coûts d’entretien et de réparation des véhicules sont totalement inclus dans votre contrat de location, ce qui n’est pas souvent le cas dans une LOA.

Comment souscrire à un contrat de leasing de voiture ?

Comme énoncé plus haut, le contrat de leasing fait appel à la banque, le locataire et souvent le constructeur automobile. Pour ce qui concerne l’institution financière, elle peut aussi être un établissement de crédit ou une enseigne commerciale. Il faut savoir que les prix des offres ne sont pas contrôlés, c’est donc à vous de les comparer et de dénicher l’offre qui vous convient. Vous devez également prendre soin de lire toutes les conditions avant de procéder à une éventuelle signature du contrat.

Votre contrat de leasing doit comprendre certains éléments comme :

les cautions ;

les précisions sur le véhicule (modèle, kilométrage…) ;

la durée du contrat de leasing ;

le montant à payer au cas d’achat du véhicule ;

le prix du loyer et sa fréquence.

Qu’est-ce qu’un délai de rétraction ?

Le délai de rétraction s’applique à tout crédit de consommation. Il vous permet en tant que consommateur de vous rétracter même après signature d’un contrat auprès d’un établissement de crédit. Ce délai n’excède pas 14 jours et prend effet dès lors que le contrat est signé.

Que faire lorsque le contrat prend fin ?

Lorsque vous avez opté pour une LLD et que votre contrat prend fin, vous pourrez reprendre un nouveau contrat ou décider de ne pas le renouveler. Si vous choisissez la deuxième option, l’état du véhicule est vérifié. S’il est conforme, vous recevez auprès de votre banque, le remboursement de votre dépôt de garantie. Grâce à une LOA par contre, vous avez l’opportunité d’acquérir définitivement le véhicule. Mais avant de devenir propriétaire, deux étapes sont primordiales.

La première consiste à payer une somme qui n’est rien d’autre que la différence entre la valeur résiduelle du véhicule et le montant du dépôt de garantie. Ainsi, si la valeur résiduelle du véhicule est estimée à 15 000 € et que vous avez payé 5 000 € comme garantie, vous vous acquitterez de 10 000 €. Après cela, vous n’avez plus qu’à modifier le certificat d’immatriculation pour posséder légalement le véhicule.

Que faire lorsqu’il y a un litige ?

Comme dans tout contrat, des litiges peuvent survenir et vous causer de véritables problèmes. Il peut s’agir d’un différend avec la banque par rapport au montant des loyers à payer ou encore à propos de certaines clauses. Dans tous les cas, plusieurs solutions s’offrent à vous. Tout d’abord, vous pouvez faire intervenir un tiers (un médiateur ou un conciliateur de justice indépendant). Si cela n’est pas possible, vous pourrez vous adresser aux directions suivantes :

la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ;

la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP).

Sachez aussi que l’État français dispose d’un site de la commission des clauses abusives où vous trouverez toutes les sources juridiques concernant le contrat de leasing.