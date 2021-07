Pour disposer d’un escalier confortable, il est parfois nécessaire d’installer une rampe escalier ou une main courant. Cette dernière représente la partie qui est prise en main par les utilisateurs de l’escalier. Il est tout à fait possible de fixer une main courante murale ou sur le garde-corps. Le choix de la main courante est important car elle peut jouer un rôle essentiel dans le confort d’utilisation de l’escalier et surtout dans l’esthétique de ce dernier. Alors comment bien choisir la main courant pour votre escalier ?

Les lignes ci-dessous vous donnent quelques conseils pour ne pas faire un mauvais choix.

Considérer la matière de la main courante

Avant de faire votre choix en matière de main courante, vous devez tout d’abord prendre en compte du fait que ce dispositif peut être installé au mur ou sur un garde-corps, c’est-à-dire, sur une rampe d’escalier classique. Vous devez alors considérer en premier lieu la matière dans laquelle la main courante doit être conçue.

Pour un escalier en intérieur, vous pouvez choisir une main courante en bois qui peut être peint selon vos besoins et selon la décoration de votre intérieur. Vous pouvez également opter pour le métal, l’aluminium ou encore l’inox. Ces matières vous permettre de donner un effet moderne à votre intérieur. La corde est également très tendance et peut offrir un style particulier à votre escalier.

Pour un escalier en extérieur, vous pouvez aussi choisir le bois, l’inox ou l’aluminium, des matières qui peuvent résister à l’humidité. Il est également possible de vous tourner vers le fer forgé qui représente la main courante classique.

Comment bien installer une main courante ?

Pour pouvoir installer la main courante de votre escalier, vous devez passer par plusieurs étapes essentielles. Il est tout d’abord important de prendre des mesures exactes et les reporter sur le mur. Cela peut vous permettre de définir les points de fixation. Pour que les repères soient bien verticaux, vous devez vous munir d’un fil à plomb.

Après avoir mis les repères sur le mur, vous devez vérifier le parallélisme entre le dispositif et les marches de l’escalier. Pour cela, vous devez utiliser une ficelle et tirer du repère le plus haut vers celui le plus bas.

Vous devez ensuite percer les points de fixation de la main courante et installer cette dernière sur les supports. Vous devez tester la solidité du dispositif en vous appuyant dessus.

Vous pouvez aussi installer une main courant sur des poteaux de fixation et non sur le mur. Pour cela, vous devez choisir entre des poteaux en laiton, en aluminium ou encore en inox. Pour éviter les soucis et les accidents, il vaut mieux vous tourner vers des poteaux résistants qui peuvent donc durer dans le temps et face à différentes épreuves.

Lorsque vous devez choisir la matière de la main courante de votre escalier ainsi que ses fixations, vous devez toujours prendre en compte du fait que ce dispositif doit être souvent mis à rude épreuve. En effet, ses utilisateurs s’appuient toujours dessus pour avoir un équilibre lorsqu’ils montent ou descendent d’un étage à un autre.