Val Thorens

Située dans l’immense domaine skiable des 3 Vallées, Val Thorens est l’une des meilleures stations des Alpes en termes d’enneigement, ce qui en fait un endroit idéal pour le ski en début et en fin de saison. La station elle-même est située à une altitude impressionnante de 2 300 m au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l’une des plus élevées des Alpes. L’infrastructure est fantastique, avec des remontées mécaniques rapides et modernes qui vous emmènent vers les sommets (et des altitudes allant jusqu’à 3 000 m !) en un rien de temps.

Les hébergements “skis aux pieds” sont répartis dans toute la station, et les pistes qui traversent Val Thorens vous permettent de skier jusqu’à votre porte, même si vous séjournez dans des endroits plus centraux. Pensez à vous installer près de la place de Caron, de la rue du Soleil ou de la piste Plein Sud.

La Plagne

À La Plagne, il est naturel d’être au pied des pistes. Comme de nombreuses stations du domaine Paradiski, La Plagne est animée par l’idée que le ski doit être sans souci – le temps doit être passé sur les pistes, pas dans les files d’attente des remontées mécaniques, dans les bus ou dans les déplacements en ville avec des skis plein les bras !

Plagne Soleil et sa voisine, Plagne Villages, offrent un hébergement impeccable, skis aux pieds, grâce à trois pistes douces qui s’enroulent autour des différents hôtels et appartements. Ces pistes aboutissent au centre de remontées mécaniques de Plagne Centre. Il suffit donc d’une simple descente le matin pour avoir accès à des remontées mécaniques prêtes à vous emmener dans toutes les directions ! Ces pistes ne sont pas très exigeantes, ce qui fait de La Plagne une destination idéale pour les familles ou les débutants.

Si vous avez déjà entendu une histoire d’horreur selon laquelle “ski-in, ski-out” signifie en fait “skier à travers une pente raide, sans assistance, pour rentrer chez soi”, La Plagne est tout le contraire. Ici, le ski-in, ski-out est pratiquement sans effort.

Arc 1950

Lorsqu’il s’agit d’une station entièrement accessible skis aux pieds, Arc 1950 est probablement la station qui s’en rapproche le plus !

Dès le début, l’accessibilité a été un principe directeur dans le développement des Arcs, avec un accès à la station depuis la vallée par téléphérique électrique. Le charmant village d’Arc 1950 est composé de chalets bas répartis autour d’une place centrale entièrement piétonne, traversée par une partie de la piste Baptiste Giabiconi, qui permet un accès quasi instantané à la neige depuis chacune de ses résidences. Vous pouvez commencer à skier dès que vous avez fermé la boucle de vos chaussures.

Bien sûr, ce qui se passe ensuite dépend de votre niveau. Les intermédiaires apprécieront les grandes étendues de pistes rouges et bleues au-dessus d’Arc 1600 et Arc 1800, accessibles par les télésièges du Bois de l’Ours et de la Comborcière, sous le village. Quant aux experts, ils saliveront à l’idée des descentes hors-piste de l’Aiguille Rouge (2 732 m), porte d’entrée du fabuleux domaine de Paradiski. Quoi qu’il en soit, avec les restaurants accueillants qui vous attendent sur la place à votre retour, le sentiment de commodité est total.

Les Orres

La magnifique station des Orres est l’un de nos joyaux cachés préférés dans les Alpes françaises et un rêve pour les familles à la recherche de l’ultime commodité de skier sur place. La station détient l’accréditation “Famille Plus”, ce qui signifie qu’elle répond aux normes les plus élevées en matière d’installations familiales et offre une grande variété d’activités hors-piste pour divertir les enfants. Le domaine skiable offre 100 km de pistes, des pistes bordées d’arbres aux descentes spectaculaires – plus qu’assez pour que maman et papa en profitent aussi. Les Orres sont également très attentifs à leur impact sur l’environnement. C’est donc un endroit que nous recommandons à tous ceux qui souhaitent voyager de manière plus responsable cet hiver.

Avoriaz

Il y a tellement de pistes à Avoriaz qu’il faut absolument faire du ski aux pieds – pourquoi gaspiller les muscles de vos jambes en retournant à votre hébergement alors que vous pouvez les préserver pour passer plus de temps sur la neige !

Cette superbe station est un véritable paradis hivernal, avec son emplacement spectaculaire à flanc de montagne et son accès facile à l’immense domaine skiable des Portes du Soleil. C’est une autre destination très bien enneigée, avec les plus fortes chutes de neige moyennes de toutes les stations de ski françaises.

La station semble presque avoir été conçue pour des vacances à ski, avec des pistes entourant la station qui vous permettent de commencer à skier à quelques mètres de votre porte. L’ensemble de la station est entièrement piétonnier, de sorte que le seul trafic auquel vous serez confronté se trouve sur les pistes de retour – bien que nous ne puissions pas dire que nous ayons jamais connu un embouteillage de ski !

