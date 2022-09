Rate this post

Afin d’optimiser l’espace au sein de votre logement, optez pour des filets suspendus intérieurs. Il s’agit également d’un accessoire qui apportera une touche d’originalité à votre maison. Voici les avantages et les inconvénients des filets suspendus intérieurs.

La tendance des filets suspendus d’intérieur

Les filets suspendus d’intérieur sont peu utilisés de nos jours, alors qu’ils présentent de nombreux avantages. Ils constituent en effet une véritable solution d’aménagement intérieur pour la création d’un espace de vie aérien et décoratif. De plus, l’usage de ce dispositif atypique permet de créer un nouvel espace de vie authentique. Un bon moyen d’adopter un style de décoration hyper tendance. Cela est possible en raison de l’aspect fluide et aérien du filet suspendu d’intérieur.

Si d’ici quelques mois le filet suspendu d’intérieur venait à se faufiler au premier rang des articles de déo tendance, c’est certainement en raison de son aspect confortable. Il est également résistant et vous pouvez le suspendre entre quatre murs. N’hésitez pas à vous rendre sur www.srf.fr pour découvrir des modèles de filets suspendus intérieurs afin d’aménager votre logement.

Les nombreux avantages d’un filet suspendu en intérieur

Le filet suspendu en intérieur vous permet d’exploiter les espaces inoccupés de votre maison. Vous aurez donc la possibilité d’optimiser l’espace avec ce type de filet, sans réaliser d’importants travaux d’aménagement. De plus, son utilisation permet d’augmenter considérablement votre surface à vivre, de concevoir un espace de détente ou un terrain de jeu. De ce fait, le filet de mezzanine équipé de quelques coussins et de plaids pourra devenir le lieu adéquat pour vos siestes ou pour écouter de la bonne musique.

L’autre avantage est qu’il peut laisser passer la lumière et ne pas dénaturer le volume des pièces de votre logement. Les mailles de 30 mm présentent en effet l’avantage de laisser passer la lumière. De plus, l’installation d’un filet suspendu en intérieur ne nécessite pas de gros travaux. Il suffit d’utiliser des accessoires de fixation dédiés et le tour est joué. Vous n’aurez donc pas besoin de toucher à la structure de votre habitation.

Y a-t-il des inconvénients à l’utilisation des filets suspendus ?

Même si le lacement du filet de catamaran en intérieur ne présente pas de dangers, il est recommandé de bien vérifier la solidité du support porteur qui va accueillir le dispositif. Pour plus de sécurité, il est préférable de faire appel à un artisan charpentier ou à un maçon. Cet expert saura vous prodiguer de bons conseils et vous aider pour l’installation.

Il faut également préciser que les filets suspendus peuvent généralement supporter une charge assez lourde. Cependant, il est recommandé de respecter un usage raisonnable d’environ 100 kg/m², et de faire attention à ne pas excéder une charge maximum de 400 kg par filet. Enfin, ces filets ne sont pas des trampolines, les enfants ne doivent donc pas s’amuser à sauter dessus : cela pourrait fragiliser l’installation. C’est un espace de détente et il ne faut pas l’assimiler à un tatami pour des sauts à répétition.