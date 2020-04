Le tourisme augmente chaque année et c’est sans compter les milliers de sites touristiques à travers le monde qui attisent la curiosité de ces personnes. Toutefois, certains pays sont plus visités que d’autres, non seulement à cause de leur notoriété, mais surtout grâce à leur impressionnante histoire, leurs monuments et autres sites historiques. Voici les pays les plus propices au tourisme.

La France

Avec plus de 90 millions de touristes par an, la France bat jusque-là tous les records de tourisme. Des attractions, des sites historiques, des monuments, ce pays dispose de tout pour faire le bonheur des touristes les plus exigeants qui soient. C’est ce qui justifie sa notoriété ! Par ailleurs, la ville de Paris fait partie de ces villes françaises qui attirent une multitude de touristes. Qui n’aimerait pas visiter Paris, la ville de la romance ?

L’Espagne

L’Espagne est un pays extraordinaire et très propice au tourisme. Avec des villes très culturelles comme Barcelone, Madrid ou Andalousie, l’Espagne jouit d’un record touristique excédent les 82 millions de visiteurs par an. Des visiteurs venus d’un peu partout donnent cher pour découvrir les monuments historiques et profiter du côté festif du pays. Un séjour en Espagne vous fera vivre des moments de découvertes extraordinaires, car ce pays a tout pour séduire !

Les États-Unis

Le tourisme augment au fil des ans aux USA. Avec des endroits très populaires comme Central Park et Time square à New York, South Beach et Ocean Drive à Miami ou encore Santa Monica, Walk of fame d’Hollywood Boulevard, etc., à Los Angeles, des destinations pour des séjours inoubliables ne tarissent pas aux USA. La ville d’Orlando n’est pas non plus des restes, car bénéficiant d’un tourisme très accentué grâce aux parcs d’attraction Disney World, Sea World ou Universal Studio Resort.

La chine

Contrairement aux autres pays de l’Asie qui ne sont pas vraiment concurrentiels en tourisme, la chine fait partie du top 5 des pays les plus propices au tourisme dans le monde. Non seulement la chine impressionne le monde de par sa culture, mais son histoire et ses monuments font à juste titre sa notoriété. Personne n’est sans savoir que l’un de monuments qui fait l’objet de la curiosité des touristes est la « Grande Muraille de Chine », qui fait également partie des 7 merveilles du monde. D’ailleurs, selon certaines études, ce pays est en passe d’être le pays le plus visité au monde d’ici les années 2030 à cause de son tourisme accru chaque année.

L’Italie

De Venise à Rome en passant par Pise ou Florence, l’Italie est un pays très apprécié des voyageurs et qui suscite la curiosité d’une multitude de personnes. Tout comme Paris en France, Venise est une ville très romantique de l’Italie. Avec ses nombreux monuments, ses attractions, ses musées, ses bâtiments préhistoriques et autres sites touristiques, ce pays n’a pas fini d’émerveiller le monde. L’Italie est également riche de ses spécialités culinaires qu’on ne peut s’empêcher de chercher à découvrir. Ainsi, le tourisme gastronomique justifie d’un autre point de vue sa notoriété.