Pour décorer le sol de votre intérieur, nombreuses sont les possibilités qui se présentent à vous. Selon votre convenance, vous pouvez opter pour le parquet. Il s’agit en effet d’un revêtement de sol composé entièrement d’une association de lames de bois. Pour changer l’aspect de votre intérieur, voici quelques types de parquets parmi lesquels vous pourriez choisir.

Un parquet imitation chêne clair

Très résistant à l’eau et à l’usure, le parquet en vinyle imitation chêne canyon clair à un design relatif aux traits de scie. Compatible avec le chauffage au sol, il est facile à installer puisqu’il est muni d’un système de fixation par clips.

Si vous êtes à la recherche d’un parquet pas cher, nombreuses sont les boutiques qui vous proposent une large sélection. Bénéficiez des remises allant jusqu’à 60% pour des parquets massifs, contrecollés et sols stratifiés.

Un parquet couleur cumin

En bois de chêne contrecollé, ce parquet est parfait pour redonner de la beauté et un décor attirant à votre intérieur. Avec sa taille de lames (19 cm), il est idéal pour les petites et moyennes pièces. Proposé dans une gamme de coloris cumin, il allie personnalisation et design.

Un parquet effet naturel

Paré de chêne et avec ses variations aux couleurs chaudes et naturelles, ce parquet est composé de lames fines et cadencées par différentes largeurs. Avec son effet raboté sublimé par une finition huilée, le sol de votre intérieur sera sensationnel !

Si vous voulez un parquet résistant qui dure dans le temps, choisissez celui qui est d’une épaisseur de 15 mm en bois massif ou non. Il s’abîmera moins.

Un parquet en liège

Si vous voulez une touche vintage, optez pour ce genre de parquet. Adopté depuis bien longtemps, l’écorce du liège qui le constitue est récoltée sur le chêne-liège.

L’avantage avec ce parquet est qu’il peut reprendre sa forme après une compression. Sa matière de fabrication lui confère une large gamme de couleurs. Il existe en revêtement flottant, c’est-à-dire possède une couche d’usure en bois noble. Pour d’autres préférences, vous trouverez aussi le parquet en liège à coller.

Quels parquets pour quelles pièces ?

Le salon étant une pièce très fréquentée, vous devez miser sur l’attrait qu’il communique à vos visiteurs. Pour habiller le sol de votre salon, le parquet massif est recommandé, car il est plus noble et plus durable.

Par ailleurs, vous pouvez opter pour d’autres bois connus pour être tendres tels que sapin, le noyer, le chêne bien évidement, l’acacia ou encore le châtaigner.

Pour votre chambre, le parquet stratifié ira à merveille pour le revêtement du sol. Attrayant et robuste, ce type de parquet résiste aux rayures, aux tâches et s’entretient facilement. De plus, il est économique. Cependant, s’il s’agit de la chambre des enfants, misez sur le parquet massif puisqu’il sera plus soumis aux chocs et aux rayures.

Quant à la cuisine, étant donné qu’il s’agit d’une pièce soumise à l’humidité, choisissez un bois adéquat c’est-à-dire dur et résistant. Dans ce cas, les bois exotiques huilés peuvent convenir dont le merbau, le wengé ou même le jatoba.