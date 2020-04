Des marques de véhicule, il y en a une panoplie dans le monde, mais toutes ne se valent pas. Ainsi, avec les avis d’utilisateurs ou les témoignages qui ne se font pas désirer, il est très aisé de choisir une marque de véhicule de nos jours. Il n’est pas nécessaire de se donner de la peine avant d’avoir une idée très claire et précise sur ces marques qui font parler d’elles à travers le monde. Voici les 6 marques de véhicules les plus vendues au monde en 2019.

La Ford F-Series

Présente sur le marché depuis 1986, ce véhicule à toujours maintenu sa place de premier dans le classement des véhicules les plus vendus au monde. Déjà 23 classements et rien ne nuit à sa réputation. Il demeure toujours au top et aussi impressionnant avec 1 076 153 ventes. Ce pick-up aussi résistant que réputé fait l’objet de toutes les convoitises bien qu’étant déjà à sa énième génération.

La Toyota Corolla

On aurait aimé la voir à la première place, mais il n’en demeure pas moins qu’elle reste la voiture la plus vendue au monde. Avec près du million de vente, elle se retrouve à la deuxième place derrière la Ford. 934 348 ventes en 2019.

La Honda Civic

Bien qu’ayant un moment de faiblesse l’ayant conduit presque en faillite en 1972, le Civic est le modèle qui a réussi à éviter à Honda de subir cette catastrophe. C’est un modèle qui a suscité l’intérêt de bon nombre d’acheteurs au point de recevoir une médaille de bronze des voitures les plus achetées au monde. Les ventes étaient de 812 767. Son principal atout ? Elle contribuait à la réduction de la pollution.

La Toyota RAV4

La Toyota Rav4 a connu une ascendance impressionnante, car elle fut à un moment donné, un véhicule très demandé et figurait véritablement en tête des classements. Mais au fil des ans et au fil de l’apparition de nouvelles marques de voitures, elle s’est fait ravir la place de privilégiée. Mais, il n’en demeure pas moins qu’elle reste encore dans la course puisqu’elle arrive encore à se faire une place dans le top 4 avec 807 116 ventes.

La Nissan X-Trail

En 2019, les SUV ont véritablement fait parler d’eux. C’est ce qui justifie la présence de la marque dans notre top 5. Avec 771 145 ventes, le cross-over de 5 à 7 places a su maintenir une place convenable dans le classement. Par ailleurs, en 2018, au cours du salon de Genève la 4e génération du véhicule a été présentée, mais elle ne sera mise sur le marché qu’en 2021. Ce modèle est le plus vendu de la marque Nissan.

La Honda CR-V

La Honda CR-V occupe la 6e place dans la catégorie des véhicules les plus vendus au monde. La demande fut si forte que la marque a décidé de mettre sur pied, une CR-V de 7 places afin de répondre au mieux aux besoins des familles. Avec environ 736 471 ventes, la version restylée du CR-V (Compact Recreational Vehicle ou soit Comfortable Runabout Vehicle), ne sera sur le marché européen qu’en 2021.