L’oeil de tigre est une pierre semi précieuse qui se trouve en abondance sur le marché des bijoux. Victime de sa beauté, elle est une pierre naturelle incontournable à avoir dans sa collection. C’est aussi un outils exceptionnel en lithothérapie, une discipline pour améliorer son bien-être. On le qualifie de cristal parfait dans ce domaine quelque peu ésotérique mais pourtant d’une grande simplicité. Sa polyvalence en guérison ne cesse de fasciner les esprits. Découvrez à travers ces lignes ce qu’elle peut vous apporter et comment la porter sur vous au quotidien.

Les vertus de la pierre du tigre

Les propriétés de cette pierre de protection sont nombreux et très utiles. Ils agissent sur l’esprit, le système nerveux et sur le corps. Ses bienfaits physiques soignent les organes et les revigorent. L’oeil de tigre peut combler un manque de force et de courage chez une personne. C’est donc un cristal magique rempli de vitalité. Il est également capable de stimuler les sens et l’intuition pour améliorer la créativité ainsi que l’imagination. Il a la possibilité d’ouvrir les chakras comme celui du plexus solaire, le chakras racine et le chakra du troisième œil. Mais sa popularité vient de sa grande capacité à repousser les énergies négatives. Il créer une aura protectrice autour de son porteur pour le protéger des mauvaises ondes émises par les personnes mal intentionnées. Vous pouvez porter cette pierre protectrice en toute circonstance pour vous sentir bien et avoir confiance en vous. Parfois les bijoutiers ne la possèdent pas, c’est pourquoi il est possible d’acheter l’oeil de tigre en ligne.

Des bijoux en oeil de tigre

C’est à l’origine une pierre de quartz qui a enfaite subit des climat secs et chaud. On la trouve en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Russie, en Birmanie, et bien d’autres endroits. Sa dureté est de 7 en fait une roche maniable en joaillerie. Le plus souvent elle est taillée et polie en perles rondes et en cabochons. De nos jours elles est exploitée pour en faire des bijoux variés à faibles prix. Si vous souhaitez démarquer votre style de celui des autres et vous affirmer, portez donc cette pierre fine en bijou. Elle est plus ou moins mixte, bien que sur les hommes certains effets seront différents que sur les femmes, globalement les bienfaits seront présents quelque soit le genre.

Le bracelet oeil de tigre

C’est le bijou en pierre du tigre le plus à la mode, les bracelets en perles rondes font ravages en raison de leurs charmants reflets jaune brun nuancé. Il est possibles d’accompagner le bracelet avec d’autres pierres tels que l’onyx noir, l’hématite, l’obsidienne, la pierre de lave, etc. Porter un bracelet permet de profiter pleinement des propriétés des cristaux en générale. Le contact direct avec le porteur entraine une bonne circulation des énergies vitales. Certains affirment leur confiance en eux à travers un bracelet en oeil de tigre.

Le collier oeil de tigre

Les pendentifs et les colliers de cette pierre étais les plus rependus au moyen âge car ils étais utilisés contre la magie noire et les sortilèges. C’est le nom qu’ils donnaient aux énergies négatives environnantes. En outre elle était portée par les soldats de l’Empire Romain pendant les guerres pour se protéger. Un colliers en perles peut avoir de plus grand bienfaits en raison d’une plus grande quantité de pierre. Procurez vous en un pour une protection énergétique inébranlable.

Le bague oeil de tigre

Pour s’imprégner d’énergies positives avec élégance, quoi de mieux qu’une chevalière en oeil de tigre ? Evidement vous recevrez moins d’effets en lithothérapie avec une bague mais ils seront quand même présents. Les montures des bagues sont souvent en argent massif, en acier ou en alliages. Il en existe de toute sorte et pour tous les gouts quelque soi votre style. C’est une pierre qui va bien avec tous les styles vestimentaires et qui donne un coté chic.

Est-il possible de dormir avec l’oeil de tigre ?

En premiers lieux c’est un cristal apaisant qui chasse les mauvaises ondes pour à la place instauré une atmosphère de positivité. Il évite aussi grandement les mauvais rêves et permet pour les plus ouverts d’esprits de vivre des rêves incroyables. Symboliquement il était utilisé contre les esprit nocturnes au moyen âge. Il est donc fortement conseillé de dormir près de la pierre mais en évitant de la porter sur soi par peur de l’abimer ou de gêner le sommeil. Une chambre saine et remplie de pureté entrainera un sommeil réparateur d’une meilleur qualité.