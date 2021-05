En été comme en hiver, la machine à glaçons est indispensable en restauration ! C’est notamment vrai pour tous les métiers CHR que ce soit dans les discothèques, les bars, l’hôtellerie ou les restaurants. Mais alors comment la choisir, quelles sont les fonctionnalités à prendre en compte et pourquoi est-elle indispensable à mon activité ? Voici de quoi vous guider avant votre achat !

Pourquoi opter pour ce type d’équipement ?

Pour la présentation d’un plateau de fruits de mer, pour des cocktails, des seaux à vin ou à champagne… Opter pour une machine à faire des glaçons pour votre restaurant est indispensable ! En bref, voici donc tous ses avantages pour maximiser la rentabilité de votre activité.

Une capacité de production importante : contrairement à une machine à glaçons pour les particuliers, la machine à glaçons professionnelle pourra fabriquer jusqu’à 600 kg de glace par jour ! Vous ne serez donc jamais en rupture de stock.

Une grande rapidité d'utilisation : outre sa capacité de production qui est importante, elle est également rapide ! En plein coup de feu, vous ne manquerez donc jamais de glaçons, et surtout pas pendant la saison estivale.

Un vrai gain de place : grâce à votre machine à glaçons, vous n'aurez pas besoin de stocker de la glace dans votre congélateur. Vous gagnez donc de la place tout en évitant de contaminer les glaçons avec des goûts et des odeurs de poissons…

Un glaçon pour toutes les tailles et pour toutes les formes : aujourd'hui, les machines à faire des glaçons redoublent d'ingéniosité pour vous proposer différentes formes et différentes tailles qui conviennent à votre activité. Glace pilée, glaçons creux, glaçons pleins… Tout est pensé pour maximiser le service.

Des fonctionnalités qui ne se refusent pas : enfin, les dernières machines à glaçons sont également dotées de fonctionnalités inédites avec par exemple un écran LCD, un système d'auto-nettoyage et même une minuterie pour programmer vos glaçons à la minute.

Comment la choisir ?

Pour bien choisir votre machine à glaçons, il faudra avant tout faire le point sur vos besoins et vos attentes. En bref, voici donc quelques pistes à explorer avant achat :

Le système de refroidissement

Le système de refroidissement d’une machine à glaçons se fait de deux manières. D’un côté, le système de refroidissement à eau, idéal pour les petits espaces et les restaurants du sud de la France. Adapté à des températures chaudes et à de petits espaces, il reste tout de même gourmand en eau. Quant au système de refroidissement à air, il est beaucoup plus attractif au niveau des prix, mais ne résiste pas au-delà de 30 °C. Parfaitement adapté aux grands espaces, il assure une bonne capacité de production.

La capacité de la machine

Avant de choisir votre machine à glaçons professionnelle, il faudra également vous intéresser à sa capacité. Elle s’exprime généralement en kilo/jour et pourra donc aller de 20 à 600 kg de glaçons. Ici, c’est à vous de déterminer vos besoins et vos attentes pour satisfaire votre clientèle.

Un bac de stockage ou non ?

Enfin, certaines machines à glaçons sont dotées d’un bac de stockage. C’est un petit accessoire presque indispensable, car il récupère progressivement les glaçons pour éviter l’eau dans la cuve. Évidemment, c’est une astuce pratique qui vous permet d’avoir toujours de la glace à disposition, mais qui vous évite surtout un nettoyage contraignant !