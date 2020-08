4 / 5 ( 1 vote )

De nos jours, l’une des grandes tendances chez les futurs mariés est le choix d’un thème pour leur mariage. En effet, un bon thème de mariage constitue un fil conducteur pour l’événement. C’est le moyen par excellence pour les heureux du jour de créer une harmonie, de partager avec leurs convives une passion, un intérêt, leurs origines, leurs loisirs, la destination du voyage de noces, etc., tout en laissant un souvenir mémorable à tous.

Quelques astuces pour la décoration de votre salle de mariage

Choisir un thème quelconque pour le seul fait d’en avoir un est tout à fait inutile et en enlève tout le charme. Les mariés doivent pouvoir se démarquer et faire ressortir leurs goûts à travers un choix judicieux du thème et des accessoires personnalisés afin de rendre leur cérémonie unique à tous les égards.

Si vous recherchez un thème original et une manière différente de présenter vos accessoires le jour de votre mariage, nous vous proposons les meilleures astuces afin de rendre votre événement inoubliable.

Décorer vos tables de mariage avec des accessoires thématisés

Généralement, des tables sont disposées au centre de votre salle de mariage pour le dîner. Il est primordial de décorer chacune des tables. Non seulement elles rendent l’atmosphère attrayante, mais elles permettent également d’égayer vos convives durant le repas. Sublimez et décorez votre table de mariage en y plaçant des fleurs, des guirlandes, des bougies, de la jolie vaisselle, des vases, des bouteilles repeintes, etc. Tout est bon pour donner du caractère au lieu de votre union !

Pensez à ajouter de petits mots ou de petites branches décoratives dans les assiettes de vos invités, voire des accessoires personnalisés comme des claps de cinéma avec le nom des invités si votre thème est Hollywood, des imitations de rose rouge si votre mariage est sous le signe du romantisme ou de faux passeports si vous avez opté pour une ambiance voyage.

Rendez vos centres de tables originaux à l’aide de belles nappes décorées selon votre thématique (un tapis rouge pour le cinéma, des feuilles de palmier pour une déco plage ou voyage). Vous pouvez vous en procurer dans des boutiques spécialisées, dans les brocantes ou même dans les friperies. La décoration des chaises et des différentes assises est tout aussi importante.

Décorez le plafond et les murs de votre lieu de mariage

Le plafond, utilisé à bon escient, pourrait créer une illusion de grandeur. Accrochez-y des tentures, des toiles ou des suspensions s’il est haut. Suspendez-y des guirlandes décoratives ou lumineuses. Les gros ballons gonflables à l’hélium créent une ambiance divertissante appréciée de tous. Il faut préciser que cette astuce n’est utile que si vous désirez attirer les regards de vos invités vers le haut. Si ce n’est pas le cas, vous devriez plutôt donner la priorité à la décoration du sol et des murs de la pièce avec des coussins, des poufs, des paniers, des fleurs, des tableaux, des miroirs, etc.

De la lumière pour embellir votre salle de mariage

Les guirlandes de lumière décorent à merveille une salle de mariage. Vous pouvez également opter pour les bougies et lanternes. Elles sont idéales pour créer une ambiance conviviale et plus authentique. Les jeux de lumière sont parfaits pour dissimuler tout ce que vous n’appréciez pas: un coin moins beau, un mur abîmé, le plafond, etc.

Comment choisir son thème de mariage ?

Choisir le thème de son mariage n’est pas toujours aisé, car l’une de nos envies primordiales est de créer un événement unique, original et qui sera apprécié par tout le monde. L’on se retrouve tout de suite confronté à une multitude de possibilités. La solution, c’est de donner priorité à vos propres goûts. L’événement est avant tout le vôtre et nous avons trop souvent tendance à vouloir plaire à tout le monde.

Ainsi vous devriez privilégier un thème qui vous satisfait vous et votre conjoint à 100%. Le leitmotiv de l’événement est de vous faire plaisir, n’ayez donc pas peur de vous lâcher. Votre quotidien, votre style de vie, votre personnalité, vos passions, vos goûts ou encore votre couple sont autant d’éléments qui peuvent vous inspirer un thème.

Quelques idées de thème pour votre mariage

Parfois, à cause du stress ou des soucis du quotidien, nous ne trouvons pas d’idées pour le mariage et sa thématique. Alors voici quelques thèmes, certains classiques et d’autres plus originaux, pour donner du caractère à votre union.

Le voyage

On l’intègre facilement avec un repas selon la cuisine typique d’un pays, des noms de table de mariage sous forme de noms d’aéroports ou les faire-part du mariage réalisés sous forme de boarding-pass. Vous pouvez associer à votre décoration des accessoires tels que des souvenirs provenant de vos voyages, des cartes du monde, des valises, des plantes exotiques, etc.

La mer

Si vous êtes un amoureux de la nature ou un habitant de la côte, ce thème pourrait vous plaire. Vous pourrez organiser une dégustation de produits de la mer et une ambiance animée par des bruits de vagues. On imagine vos invités portant des tongs et votre bouquet de mariage tout en coquillages grâce à un thème absolument original.

Le thème champêtre

Ce type de décoration emploie divers éléments de la nature : fleurs, plantes, bois et plantes décorées de bougies ci et là pour créer une ambiance conviviale qui rappelle la campagne. Totalement naturel, ce thème vous permet de faire votre réception en plein air, dans une ferme ou dans une grange. Autorisez-vous également une couronne de fleurs pour la mariée ainsi qu’une robe de mariée faite en matières vaporeuses et fluides.

Prince et princesse

Si votre mariage se tient dans un château, pourquoi ne pas en faire un mariage de princesse et de prince charmant, digne d’un véritable conte de fées ? Prévoyez donc des paillettes, des licornes, un décor fait de fées et d’anges, et pourquoi pas une arrivée en carrosse avec une véritable robe de princesse ?

Décor hivernal ou automnal

La saison de votre mariage peut servir de thème pour un décor parfait. L’été et le printemps peuvent inspirer un mariage fleuri et coloré, l’automne inspire des couleurs magnifiques dans un camaïeu de rouge, de jaune et d’orangé, tandis que l’hiver pourrait donner lieu à un mariage totalement en blanc ayant pour décor la neige.

Le mariage vintage

Les mariages au thème vintage sont clairement à la mode en ce moment. Vous pourriez chiner votre décoration dans le placard de grand-mère ou dans les vide-greniers, et le tour est joué.

Le thème médiéval

Pour les geeks et les inconditionnels de “Game of Thrones”, ou si vous êtes un couple amoureux d’histoire, le thème sorti d’une autre époque est le choix le plus insolite possible. Blasons, tables de mariages drapées par des bannières, tenues médiévales, banquet festif avec du gibier, ce thème permet beaucoup de latitude, des accessoires plus ou moins fantaisistes si vous souhaitez y ajouter du fantastique, et vous promet une union que personne n’oubliera de sitôt.

Le thème chromatique

Facile, simple, mais très efficace, c’est l’un des thèmes les plus en vogue dans les mariages en ce moment. Vous choisissez une ou deux couleurs (blanc et noir, bleu et rose, mauve et blanc, noir et rouge), puis vous accordez toute la décoration de votre mariage en fonctions d’elles. Cela peut donner lieu à de superbes clichés !

La musique

Si vous êtes mélomanes ou musiciens, ce thème devrait définitivement vous plaire en tant que futurs mariés. Il s’harmonise avec tout genre de musique (salsa, rock’n roll, classique, etc.). Pensez à intégrer des partitions, de vieux vinyle, des instruments de musique dans la décoration de votre salle de réception.