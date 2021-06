Pour que votre mariage se déroule dans les meilleures conditions, vous aurez à combiner plusieurs prestataires (DJ et cocktails). Ces derniers auront en main la réussite d’une des journées les plus importantes de votre vie. C’est pour cette raison qu’il faudra choisir ceux qui possèdent un style et un univers qui vous correspondent parfaitement. Quels sont les prestataires dont vous ne pourrez vous passer pour votre mariage ?

Le DJ pour une ambiance festive tout au long de la soirée

L’ambiance des festivités fait partie des principales préoccupations des mariés durant l’organisation de leur mariage. Il suffit de quelques mauvais choix musicaux ou de quelques blancs pour que vos invités gardent un mauvais souvenir de la soirée. C’est pour cette raison qu’il est important de faire appel à un professionnel.

Le DJ est sans doute l’ultime prestataire de votre mariage. C’est en effet à lui que revient la mission de mettre l’ambiance tout au long de votre cocktail de mariage. Optez pour un DJ, c’est s’assurer une ambiance de folie dont vos invités se souviendront pendant longtemps. Prenez tout de même le soin de rencontrer le professionnel choisi pour discuter de vos goûts musicaux et de vos attentes. Si vous êtes à la recherche d’un prestataire alliant DJ et cocktails, renseignez-vous sur platinesetcocktails.fr pour combiner les prestataires durant votre mariage, et en savoir plus sur leur univers et leurs prestations.

Si votre budget vous le permet, vous avez aussi la possibilité de convier à votre mariage un groupe de musique qui assurera votre première partie de soirée. Vous êtes peut-être un grand fan de métal, de rock ou de musique classique. N’hésitez pas à vous faire plaisir en embauchant le groupe de votre choix. Avec sa prestation et celle du DJ, vous avez la garantie d’une soirée réussie.

Le traiteur : pour un menu de mariage réussi

À quoi ressemblerait votre mariage sans le buffet et la fameuse pièce montée ? Le traiteur fait évidemment partie des prestataires dont vous ne pourrez vous passer pour cette occasion. Ce professionnel se chargera le jour J de la préparation des repas, mais aussi du service en salle.

Pour la composition de votre menu de mariage, le mieux est de prévoir des dégustations pour vous faire une idée de la qualité des mets proposés. Il est important pour faire des choix judicieux de tenir compte du nombre d’invités, du thème de votre mariage, et surtout de vos goûts. Bien entendu, vous n’êtes pas tenu de confier toutes les tâches à votre traiteur. La réalisation de votre gâteau de mariage peut être établie par un pâtissier professionnel pour plus d’originalité.

Le fleuriste : pour un bouquet de mariée magnifique

Parce que le bouquet de la mariée n’est pas un élément à négliger, il est impératif de faire appel à un fleuriste. Grâce à ses connaissances, ce professionnel fera les meilleures propositions en fonction du thème de la cérémonie et des attentes de la mariée.

Le fleuriste se charge également des bouquets des demoiselles d’honneur. Il participe à la décoration de votre salle de réception et fournit de belles fleurs qui viendront orner les coiffures et les tenues. En cas de besoin, ce dernier pourra également se charger de la décoration du véhicule des mariés.

Le photographe pour immortaliser les meilleurs moments du mariage

Il serait dommage de passer un long moment à organiser votre mariage pour en fin de compte ne garder aucun souvenir de ce jour unique et mémorable. Pour remédier à cela, le photographe est un prestataire dont vous ne pourrez vous passer. Compétent, ce dernier saura capturer les meilleurs moments de cet événement et vous fournir des clichés exceptionnels et de bonne qualité. Faites tout de même attention à bien le choisir et surtout, prenez le temps de discuter de toutes vos attentes avant le jour J.

Certains mariés optent également pour un vidéaste en plus du photographe. Ne vous en privez donc pas si votre budget vous l’autorise.

En résumé, la réussite de votre mariage dépend des prestataires que vous aurez choisis. Que ce soit pour la décoration, le buffet ou encore l’ambiance, il est important que vous fassiez le bon choix et pourquoi pas que vous combinez les prestataires. Évitez de vous précipiter et renseignez-vous sur les professionnels avant de prendre votre décision.