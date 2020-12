Le mariage est un jour unique. Vous pouvez le rendre encore plus spécial en offrant des cadeaux personnalisés. Que vous soyez le ou la mariée ou un témoin, privilégiez les cadeaux personnalisés pour le jour J. En choisissant de tout personnaliser, vous pouvez être sûr que ce jour restera dans les esprits pendant longtemps. Plus important encore, s’il s’agit d’un cadeau vous susciterez l’émotion. Découvrez ici quelques idées de cadeaux personnalisés pour un mariage.

Des fioles personnalisées en verre pour vos invités

Lors d’une cérémonie de mariage, il est de coutume d’offrir des cadeaux à vos invités. Le but : les remercier d’être venus vous honorer et leur offrir des souvenirs qu’ils peuvent garder. Ce genre de présent permet à chacun de vos invités de se remémorer la journée. Si le jour J, vous avez décidé de donner des dragées comme on fait le plus souvent, pourquoi ne pas personnaliser la fiole pour rendre unique vos cadeaux ? Les petites fioles, comme celles que vous pouvez trouver sur le site https://www.designbyhibrido.fr/ sont personnalisables et élégantes.

Vous pouvez imprimer votre petit message sur le verre, sur le bouchon. N’hésitez pas non plus à y graver vos initiales ainsi que votre date de mariage par exemple. C’est sûr que la personne à qui cette petite fiole sera destinée va la garder soigneusement. Elle peut même l’utiliser à d’autres fins pour y mettre du sable coloré et l’utiliser comme un élément décoratif. Avec ce genre de cadeaux, vous pouvez faire d’une pierre deux coups. En effet, ces jolis contenants transparents avec des dragées dedans peuvent servir de décoration de table très romantique. Disposez-les d’abord au centre de chaque table. Chaque invité prendra son cadeau après.

Des cintres personnalisés pour vos témoins

Vos témoins sont des personnes qui se sont beaucoup investies lors de votre mariage. Il est normal de les remercier personnellement. Vous pouvez aussi utiliser des cintres personnalisés pour suspendre la robe de mariée ou le costume, ce sont des cadeaux idéaux pour les mariés. Un cintre avec la date de mariage, les prénoms des mariés et une petite mention « Merci » leur fera plaisir. C’est un cadeau original et personnalisé qui ne va pas manquer de les émouvoir. Mais en plus, c’est un cadeau qui peut toujours leur être utile. En effet, chaque fois qu’ils utiliseront ce cintre, ils vont se souvenir du jour J.

Un porte-alliance personnalisé

Vous êtes un témoin de mariage et vous souhaitez offrir un cadeau personnel aux mariés ? Optez pour un porte-alliance original. Oui, oubliez l’habituel porte-alliance en coussin. Surprenez les mariés et les invités du mariage avec un porte-alliance en rondin de bois. Vous pouvez graver dessus les noms des mariés ainsi que la date de leur mariage. C’est sûr, ils vont aimer ce cadeau.

En plus de cela, un accessoire en rondin de bois s’adapte à tous les thèmes du mariage : bohème, rustique, vintage, romantique, contemporain, etc. Et la couleur bois est une couleur neutre. Il est très facile de le décorer pour qu’il s’accorde au code couleur du jour J. Un petit ruban, de la couleur choisie par les mariés, pour attacher les alliances et le tour est joué.