Pour se prélasser dans le jardin, déguster de bonnes grillades en plein air et profiter pleinement des journées ensoleillées, les chaises de jardin sont des accessoires indispensables. Et quand il fait beau, des chaises confortables et résistantes sont requises pour déjeuner, dîner en extérieur autour d’une table, ou simplement partager un moment en famille ou entre amis. Il existe une large gamme de matériaux pour chaises de jardin. En voici quelques-uns parmi lesquels vous trouverez celui qui s’adaptera à vos besoins.

Matériaux pour chaises de jardin : un critère déterminant pour le confort en extérieur

Comme avec tous les mobiliers extérieurs, le choix de la matière de vos chaises de jardin ne doit pas être fait au hasard. Il doit en effet répondre à des critères d’esthétique et de confort, tout en étant adapté à l’utilisation que vous souhaitez en faire. Plus précisément, le matériau de ce type de mobilier détermine la décoration dans votre jardin, mais aussi sa praticité. Selon la matière, les chaises de jardin peuvent être plus ou moins solides, stylées, faciles à entretenir et faciles à transporter.

En outre, il est aussi important que ces mobiliers de jardin puissent résister le mieux possible aux agressions extérieures telles que les parasites (insectes, champignons), les rayons UV et l’humidité. Et, tout ceci dépend bien évidemment de leur matériau de fabrication.

Les principaux matériaux pour chaises de jardin

Sur le marché sont disponibles près d’une dizaine de matériaux pour des chaises de jardin, chacun avec ses caractéristiques.

Le bois

Grand classique du mobilier jardin, le bois existe en différentes essences : le pin, l’eucalyptus et l’acacia par exemple qui résistent aux intempéries, et les bois exotiques (iroko, teck…) qui sont imputrescibles. Ce matériau au style robuste et moderne permet aux chaises d’être solides, esthétiques, recyclables et parfois pliables. La chaise en bois nécessite un entretien avec un produit spécifique ou une huile de lin deux à trois fois par an, et doit être entreposée à l’abri des pluies.

L’aluminium

Que vous recherchiez pour vos chaises de jardin un style moderne, design ou traditionnel, l’aluminium est le matériau adéquat. Légère, inoxydable, recyclable et résistante aux intempéries extérieures, la chaise alu peut être utilisée pendant une dizaine d’années. Elle nécessite néanmoins une protection en hiver.

Le fer forgé

Pour le style romantique ou champêtre chic, optez pour la chaise en fer forgé. Elle est à la fois solide et résistante aux intempéries. Revers de la médaille, elle est difficile à déplacer, car particulièrement lourde. De plus, elle doit être entreposée à l’abri du soleil, car le matériau conserve la chaleur.

Le tissu

La chaise de jardin fabriquée en tissu est confortable avec son style classique. Avec sa structure en bois ou en acier selon le modèle, elle peut être équipée d’un dossier ainsi qu’une assise déclinée en plusieurs coloris. Seuls bémols avec ce matériau, il craint les intempéries et les salissures peuvent ternir son esthétique.

La résine tressée

Cette chaise est un ensemble de fibres de polyéthylène généralement tressées autour d’une structure en aluminium. Matériau tendance, la résine tressée est solide et résiste bien à l’humidité, au gel, mais aussi aux rayons UV à condition d’être bien traitée. Elle est légère, facile à entretenir, et se décline en divers coloris. Toutefois, il faut s’assurer que le tressage est bien serré, car si ce mobilier est facile à déplacer, il peut aussi vite s’user.