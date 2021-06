La moustiquaire est l’élément idéal pour protéger votre intérieur des moustiques et de tout autre insecte nuisible comme les mouches, les papillons de nuit ou les guêpes. Elle est particulièrement utile en été, car elle vous permet de laisser vos fenêtres ouvertes pour profiter de la fraîcheur du soir, sans vous soucier de ces petites intrusions intempestives. Si les nombreux avantages de la moustiquaire ne sont plus à démontrer, le choix de cet accessoire n’est toujours pas évident. Il existe de nombreux modèles et vous devez faire le choix qui répond réellement à vos besoins afin de profiter d’une efficacité optimale.

Choisissez votre moustiquaire en fonction de l’endroit stratégique où vous allez l’installer

Pour installer une moustiquaire chez vous, il est important d’identifier les endroits les plus stratégiques afin de bénéficier d’un maximum d’efficacité. Pour chaque endroit, il existe différents types de moustiquaires dont le choix dépend de vos besoins et du résultat escompté.

La moustiquaire pour fenêtre de taille réduite

Si vous disposez de fenêtres de petite ou moyenne dimension, vous pouvez opter pour une moustiquaire enroulable avec une fermeture verticale. Trouvez ainsi vos moustiquaires sur Osyla.com, dans la catégorie moustiquaire enroulable. Pour augmenter la durée de vie de cet accessoire et optimiser son efficacité, n’oubliez pas de la munir d’un coffre de rangement. La moustiquaire enroulable s’installe facilement sous le linteau, au niveau de l’encadrement de la fenêtre afin qu’elle soit adaptée à une utilisation fréquente.

Par ailleurs, vous pouvez également opter pour une moustiquaire à cadre fixe pour une fenêtre de petite ou moyenne dimension. Elle s’installe dans l’encadrement externe de la menuiserie. Par contre, la toile ne peut plus être relevée ou manipulée après installation de la moustiquaire. Toutefois, ce produit a pour avantage d’être moins coûteux.

La moustiquaire pour fenêtre de toit

Pour vos fenêtres de toit, il existe des moustiquaires spécialement adaptées. Elles sont installées de l’intérieur de la pièce, sans pour autant entraver la manœuvre de la fenêtre. Vous pouvez donc manipuler la fenêtre à votre guise et avoir une vue sur l’extérieur comme d’habitude. C’est la solution idéale pour protéger les pièces du toit des insectes.

Au moment de choisir le type de moustiquaire, il est important de prendre les dimensions de vos fenêtres de toit afin d’éviter les mauvaises surprises. Bien que ces entrées aient souvent des dimensions standard, vous assurer de la bonne taille vous permettra de réussir votre achat du premier coup.

La moustiquaire pour porte d’entrée et baies vitrées

Il existe plusieurs types de moustiquaires capables de s’adapter à une porte ou une baie vitrée. Il faut donc prendre en compte certains critères pour réussir votre achat.

Pour ces entrées, vous pouvez opter pour une moustiquaire plissée en aluminium. Ce type de moustiquaire est disponible en 1 ou 2 vantaux, selon vos besoins. Vous pouvez facilement la manipuler par glissement latéral et la fermer à l’aide d’aimants. En plus d’être pratique, la moustiquaire plissée est discrète et apporte une touche d’originalité à votre décoration intérieure. Lorsqu’elle est installée sur la menuiserie, elle fonctionne comme un accordéon en se dépliant et en se rétractant toute seule.

Par ailleurs, si vous avez besoin d’une moustiquaire de grande taille pour les grandes entrées, vous pouvez opter pour les moustiquaires avec porte battante, rideau aimanté ou à lamelles verticales. Ces moustiquaires peuvent vous permettre de réduire votre budget d’achat, mais en contrepartie, vous perdrez légèrement en efficacité au niveau de l’ouverture et de la fermeture des entrées.

Moustiquaire sur mesure ou de taille standard ?

On connaît tous les avantages d’une moustiquaire pour la maison, mais cette dernière n’est efficace qu’une fois les bonnes dimensions déterminées. La taille est l’un des critères les plus importants qui déterminent l’efficacité de l’installation d’une moustiquaire. Pour cela, vous avez le choix entre une moustiquaire sur mesure et une moustiquaire de taille standard.

La moustiquaire de taille standard

La plupart des différents types de moustiquaires sont disponibles avec des dimensions standard. Cependant, il est parfois impossible d’adapter ces dimensions à celles de vos entrées. Si vous y arrivez, l’efficacité de la protection de votre maison sera certainement réduite. Il s’agira en réalité d’un choix par défaut en quelque sorte.

La moustiquaire sur mesure

Comme l’indique son nom, il s’agit d’une moustiquaire spécifiquement conçue selon les dimensions de vos entrées. Ainsi, le produit s’adapte parfaitement à vos fenêtres et ne requiert aucun ajustement miracle. Mais attention aux préjugés, le sur-mesure ne rime pas forcément avec prix élevé. Vous avez la possibilité d’équiper toute votre maison de moustiquaires sur mesure et de profiter des produits de qualité sans dépenser de sommes trop conséquentes.

Quelques conseils avant l’achat d’une moustiquaire

Avant de passer à l’achat de la moustiquaire, il est important de vérifier la qualité de la toile. Le premier aspect à prendre en compte au moment de la vérification est l’espace entre les mailles. La moustiquaire n’aura plus aucun intérêt si tous les insectes peuvent passer à travers. Vérifiez donc que les mailles sont parfaitement resserrées avant de passer à l’achat.

En outre, le choix idéal est une moustiquaire en fibre de verre, imperméable, résistante aux UV, indéchirable et anti-feu. Ce ne sont pas là des critères impossibles à trouver sur une moustiquaire, il vous revient simplement de veiller à tous ces détails lors de votre achat.

N’oubliez pas le design

Même s’il s’agit avant tout d’un équipement pratique, un peu d’esthétique est toujours la bienvenue. En effet, bien que sa première utilité soit d’empêcher les insectes d’entrer dans votre maison, la moustiquaire peut tout à fait présenter un design raffiné. Il est conseillé de choisir les moustiquaires en prenant en compte votre décoration intérieure, afin que ces dernières s’accordent parfaitement. Vous pouvez également privilégier les moustiquaires dont la toile se range plus rapidement afin de profiter de leur discrétion. En matière de discrétion, la moustiquaire enroulable est le meilleur choix que vous puissiez faire.

Quant à la couleur de la moustiquaire, vous pouvez faire votre choix selon vos goûts, mais plus important encore, selon la couleur de vos fenêtres, afin que cet équipement s’harmonise avec votre façade vue de l’extérieur. Bien que l’esthétique soit souvent mise de côté dans le choix de ce produit, il n’en est pas moins un critère important pour l’efficacité de votre installation.