Vivante, séduisante et remplie d’histoire, Obernai ne cesse d’émouvoir. Au cœur de la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile, la deuxième ville la plus visitée du Bas-Rhin, en Alsace, est une commune de caractère au grand cœur.

Ici, les habitants sont fiers de leur ville et accueillants à souhait. A Obernai, on vient, on va, on aime… On se laisse guider au gré des petites routes du centre-ville. On grimpe sur quelques mètres pour s’élever sur le Mont national et observer la ville et les communes alentour.

Riche d’un patrimoine bâti et religieux, une architecture incroyablement marquée et d’entreprises dynamiques (Kronenbourg, Hager, Stoeffler), Obernai est une destination incontournable. Obernai répond à toutes les envies : découverte, shopping, gastronomie, culture… Et il s’y passe toujours quelque chose. En été comme en hiver, les concerts gratuits et les marchés de Noël ponctuent la vie de la commune et l’on ne peut que se réjouir de voir l’effervescence permanente d’une petite ville du Bas-Rhin au grand cœur.