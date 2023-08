Rate this post

Avec des millions de fans à travers le monde, la saga Harry Potter est une source d’inspiration pour de nombreuses activités. De plus, l’univers créé par J.K. Rowling est si vaste que l’on trouve toujours des idées intéressantes pour organiser une soirée sur le thème. Voici de bonnes idées pour passer une soirée Harry Potter agréable avec vos invités.

Offrez des goodies sur le thème Harry Potter à vos invités

Que ce soit au début ou en fin de soirée, offrir des goodies Harry Potter est une bonne idée pour immerger vos invités dans l’ambiance. Ces cadeaux renforcent le thème et rajoutent une certaine cohérence à la soirée. Il existe toute une panoplie de cadeaux tels que la potion du Griffon qui pourront faire plaisir et favoriser les interactions autour de votre passion commune.

Les goodies seront également d’excellents souvenirs qui prolongeront les moments passés même après la soirée. Vous pouvez les choisir en fonction des envies de la majorité si vous connaissez bien vos proches. Toutefois, certains goodies font plaisir à coup sûr au plus grand nombre.

Comme on peut le voir sur le site www.les4maisons.com, les produits dérivés Harry Potter rehausseront l’ambiance de votre soirée en un tour de magie. Pour animer la fête, on peut offrir une baguette magique ou un écusson après avoir choisi une maison pour chacun. Pensez aussi aux accessoires essentiels à l’école de Poudlard tels que le parchemin, les écharpes des différentes maisons ou le choixpeau magique.

Vos invités apprécieront les lunettes rondes de Harry Potter, des carnets de sort ou un classeur à levier Harry Potter. Pour les rendre impatients de vivre cette soirée, pourquoi ne pas les inviter avec une lettre de Poudlard personnalisée ? Ce cadeau apportera une touche de mystère qui perdurera dans les esprits pendant toute la soirée.

Choisissez un menu envoûtant digne des élèves de Poudlard

Offrir à vos invités une recette digne de Poudlard apporte une touche de réalisme à votre soirée. Le choix du menu dépend de vos préférences. En entrée, une bonne soupe avec des ingrédients frais peut donner une illusion de chaudron magique. Vous pouvez également concocter d’effroyables doigts de trolls ou des doigts de sorcières délicieux. Avec des saucisses, des légumes ou de la pâte sucrée, vous mettrez vos invités au défi de goûter à ces doigts typiques de la cuisine à Poudlard.

Au menu, pour le plat principal, choisissez une tourte au bœuf et aux rognons de Harry Potter à déguster chaude avec des pommes de terre ou une salade. N’hésitez pas à vous régaler avec une sauce de poulet rôti aux champignons et les cuisses de poulet emblématiques servies au premier banquet de Harry Potter. En dessert, optez pour une tarte à la citrouille, un cupcake aux araignées ou des chocogrenouilles garnies de beurre d’arachide.

Pour les boissons, la bière au beurre de Harry Potter est un incontournable. Onctueuse et sucrée, cette boisson est un mélange de soda, de garniture au caramel et d’extrait de beurre. On la recouvre d’une quantité au choix de crème fouettée et de sirop d’extrait de caramel au beurre. Vous pourrez également opter pour une potion de polynectar avec du jus de gingembre, du jus de citron, du soda au citron et du colorant alimentaire vert.

Organisez des activités manuelles inspirées de Harry Potter

Ajoutez une dimension interactive et créative à votre soirée en favorisant une participation active de vos invités. Adaptées à tous les âges, les activités sur ce thème apportent une touche d’originalité dans une ambiance ludique et divertissante. Avec des paillettes, du bois ou d’autres matériaux faciles à obtenir, vous pourrez fabriquer des baguettes magiques pour chacun.

Si vous comptez effectuer des jeux de rôle pendant votre soirée, il serait amusant de créer des potions magiques à utiliser. Avec des herbes, des paillettes, des fruits, des légumes ou encore des liquides colorés, faites les mélanges les plus amusants et laissez votre créativité s’exprimer pour les nommer.

D’autres activités telles que la fabrication de badge personnalisé pour chaque maison se révèlent intéressantes. Vous n’arrivez pas à vous décider ? Pensez à lancer un vote lorsque les invités seront présents afin de réaliser une activité qui plaît à tout le monde.

Visionnez la saga Harry Potter avec vos invités

Les fans ne se lassent jamais de regarder la saga Harry Potter. L’histoire très bien construite, les personnages attachants et l’univers captivant ne cessent de séduire les spectateurs. Regarder la saga avec les invités est d’abord une manière de se faire plaisir personnellement. Ensuite, cela permet de partager un moment convivial avec les invités et de renforcer l’atmosphère immersive.

En profitant des détails visuels liés à l’univers, vous vous sentirez davantage connectés à l’histoire. Ce sera le moment idéal pour se remémorer l’histoire et lancer des conversations passionnantes, toute la soirée.

Pour réussir votre organisation d’une soirée sur le thème Harry Potter, pensez aux goodies, aux menus dignes de Poudlard, aux activités liées au thème et bien sûr, à la visualisation de la saga.