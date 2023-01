Rate this post

Avec l’impression, l’encadrement est l’une des étapes essentielles de la photographie. Ayant pour rôle de protéger les photos, il permet de faire ressortir toute la beauté de l’image. De plus, c’est un véritable allié de décoration pour votre maison. Mais pour mettre en valeur vos clichés, vous devez bien choisir vos cadres photo. Pour cela, vous pouvez faire appel aux services d’un magasin d’encadrement ou procéder vous-même à leur réalisation.

Encadrez vous-même votre photo

Pour des raisons pratiques et esthétiques, l’encadrement des photos est indispensable. Les musées eux-mêmes présentent leurs œuvres dans des cadres afin qu’ils soient mis en valeur. Alors, n’hésitez pas à faire encadrer les photos de votre collection : photos de mariage, photos de vacances, anniversaires, etc. Sélectionnez les moments forts de votre vie et accrochez-les dans de jolis cadres.

Comme on peut le voir sur cette page, il est possible d’acheter un cadre sur mesure ou bien de le réaliser soi-même. Quelle que soit l’option que vous choisissez, vous bénéficierez d’un encadrement qui répond à vos goûts et à votre décoration. Si vous optez pour la première solution, vous n’aurez qu’à donner les dimensions de votre photo et le type de matériau qui vous convient. Vous recevrez alors un cadre de qualité prêt à être accroché.

Pour ceux qui veulent créer eux-mêmes leur cadre photo, voici un petit tuto facile pour fabriquer un cadre DIY (Do It Yourself). Premièrement, vous aurez besoin d’un carton ou d’un papier bricolage que vous découperez en forme de rectangle. Découpez ensuite un autre rectangle à l’intérieur de ce carton. Celui-ci doit avoir une taille un peu plus petite que la photo.

Une fois cela fait, décorez votre cadre avec les couleurs et les motifs de votre choix. Surtout, faites preuve de créativité pour créer un cadre unique : boutons, perles, paillettes, etc. Tout est permis ! Pour terminer, fabriquez l’arrière du cadre et collez-le en vous assurant de laisser une partie ouverte pour y glisser la photo. Vous pouvez également utiliser des palettes en bois, des bouts de fenêtres ou des branches pour une création plus originale.

Rendez-vous dans un magasin d’encadrement

Si vous n’avez pas l’âme d’un bricoleur, oubliez l’idée d’encadrer vous-même votre photo et rendez-vous dans un magasin d’encadrement. Dans ce type de commerce, les professionnels sont les plus qualifiés pour mener à bien votre projet d’encadrement. Pour personnaliser votre espace de vie, le magasin vous proposera un cadre photo imaginé selon vos goûts, votre style de décoration et vos besoins. Votre cadre ne ressemblera donc à aucun autre.

Avec un magasin d’encadrement, vous pouvez aussi choisir le design, le coloris et la finition qui vous plaisent. Un conseiller vous accompagnera afin de vous aider à choisir parmi les variétés d’encadrements et les nombreuses matières proposées. De préférence, choisissez un cadre dans une matière noble pour garantir sa durabilité. Le bois et l’aluminium sont pour cela les plus adaptés.

Pour ce qui est de la couleur, privilégiez le noir ou le blanc pour donner une note d’élégance à votre décoration d’intérieur. Vous pouvez également opter pour des cadres colorés pour apporter une touche de fantaisie à votre maison, si toutefois ce style vous séduit.