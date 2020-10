Les fêtes approchent à une vitesse grand V. Vous êtes activement à la recherche d’un lieu pour passer des moments inoubliables avec vos proches ? Choisir de passer les fêtes de Noël à Disneyland avec ses proches fait rêver les petits et les grands. En effet, ce monde féérique a tant à vous offrir. Chacun peut facilement y trouver son bonheur. Vivez la magie de Noël qui s’opère à Disneyland.

Offrez-vous un repas de Noël inoubliable à Disneyland

Ce mois d’octobre reste le moment idéal pour commencer les préparatifs de Noël. Si vous prévoyez de faire quelque chose d’extraordinaire et de profiter pleinement des ambiances de la fête, nous vous recommandons le parc magique de Disneyland.

Conçu pour y passer des vacances féeriques et des moments riches en émotions, ce lieu incroyable vous permettra de ravir tous vos proches pour Noël. De plus, vous pourrez trouver toute une liste de programmes et de choix d’hôtels. Vous découvrirez également sur cette page une variété de restaurants et de snacks pour vous régaler dans le parc.

L’organisation des vacances de Noël se fait toujours des mois ou des semaines à l’avance pour éviter le rush du décembre. Réserver tôt garantit de pouvoir profiter des meilleurs tarifs et offres disponibles. Votre séjour à Disneyland ne pourra que se passer dans les meilleures conditions. Comme le parc est la destination touristique la plus prisée d’Europe et de France, on constate une forte affluence dans les hôtels et les restaurants en période de fêtes, nécessitant des réservations au préalable.

Un large choix de restaurants à Disneyland

Qui dit vacances, dit aussi aventures culinaires. Pour vos vacances de Noël à Disneyland, pensez à prendre un guide restaurants. Cela vous permettra de voir dès le premier coup d’œil, ceux qui vous intéressent. Tout d’abord, les restaurants que vous allez choisir dépendront grandement de votre budget.

Toutefois, il est vivement recommandé de tester tous les services existants dans le parc. En plus de ravir vos papilles, vous vous adonnerez à une expérience culinaire incomparable. Voici une petite liste des services à ne pas manquer lors de votre passage à Disneyland :

Les services à table

Raffinés, chics et extrêmement gastronomiques, les restaurants proposant des services à table sont peut-être chers, mais aussi très conviviaux. En plus de la variété des plats et de la qualité de services, vous pouvez réserver vos tables. À part cela, vivez ou faites vivre à vos enfants un moment unique en invitant les personnages Disney à manger avec vous.

Eh oui, en réservant une table, les restaurants vous proposeront un tête-à-tête bien mérité avec un personnage de votre choix pour commencer la journée dans l’esprit Disney. De quoi faire de votre repas de Noël un moment inoubliable et intense ! Parmi la crème de la crème de la restauration à Disneyland, nous citons la Bistronomie, de la haute gastronomie française. Végan ou envie de tester de succulents plats végétariens ? Vous pouvez opter pour Walt’s. Grâce à son cadre, vous serez téléporté aux États-Unis le temps d’un dîner.

Les snacks

Moins onéreux, les snacks dans l’enceinte de Disneyland offrent un large choix de menus faisant le plus grand bonheur des enfants. Des en-cas et des goûters allant d’une bonne glace du Main Street aux douces gaufres bretonnes sont disponibles dans les snacks.

Pour une restauration rapide, un déjeuner sur le pouce, vous ne perdez rien en testant les donuts de chez Cookie Kitchen, les boissons chaudes et froides de Cable Bake Shop, la bonne glace italienne de Fantasia Ghélati et bien d’autres encore.

Les buffets à volonté

L’une des tendances actuelles de la restauration est le self-service. Un grand buffet composé de différents plats et produits est accessible aux consommateurs. Plusieurs restaurants Disney proposent ces services qui rencontrent d’ailleurs un franc succès sur les lieux. Accessibles certains jours de la semaine ou à certains moments de la journée, ils sont aussi avantageux rapport qualité-prix.

Un Noël à Disneyland dans des hôtels majestueux

Voulez-vous vous réveiller dans un lit douillet, dans une chambre confortable, avec une vue magnifique et entouré de vos proches ? Cela correspondrait aux parfaites vacances de Noël, n’est-ce pas ? Et c’est possible grâce aux hôtels du parc Disneyland ! Le service et la décoration sont spécialement conçus pour vous offrir un agréable séjour aux pays des merveilles.

Un séjour à Disneyland s’organise en amont. La perle des hôtels du parc est certainement le Disneyland Hôtel. Le majestueux établissement fait preuve d’un goût du détail hors pair. La décoration y est époustouflante et les services impeccables. Pour une nuitée, vous avez le choix parmi différentes catégories de chambres : la chambre supérieure avec trois types de chambres selon le nombre de personnes, des chambres au nom des personnages Disney et décorées suivant ce thème, des suites et des appartements.

Dans tous les cas, les séjours de Noël dans les hôtels à Disneyland constituent des moments intenses de folies et d’effervescence. Ils sont réputés pour leur excellent service de restauration. Aussi, des salles de sport, des salles de bien-être y sont disponibles.

En outre, les hôtels luxueux à Disneyland sont également équipés de piscines. Pas très habituelles en saison hivernale, elles sont quand même des must try pendant votre séjour. Ainsi, les piscines dans les hôtels du parc sont source de joie et de complicité entre petits et grands. Pour vos instants sport, louez des vélos électriques auprès de votre hôtel pour profiter des moments hors de la zone.

Si, vous ou l’un de vos proches célébrez un anniversaire pendant vos vacances au parc, vous aurez l’occasion de recevoir des messages personnalisés venant de votre personnage Disney préféré.

Voici la liste des hôtels Disney qui ont tout pour vous émerveiller :

Disneyland Hotel,

Disney’s Hotel New York,

Disney’s New Port bay Club,

Disney’s Sequoia Lodgde,

Disney’s Hotel Cheyenne,

Disney’s Hotel Santa Fe,

Disney’s Davy Crockett Ranch.

Séjourner dans un hôtel Disney offre de multiples avantages. Vous profiterez des heures d’ouverture des parcs plus tôt, d’une livraison de vos emplettes directement dans votre chambre et aussi, d’une ambiance originale, unique pour un Noël comblé dans un cadre magique. Pensez à réserver !