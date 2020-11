5 / 5 ( 2 votes )

Constructeur de voitures de sport, Porsche jouit d’une bonne réputation sur le marché automobile. Les véhicules de la marque Porsche dégagent prestige et finesse. Dès leur sortie, elles s’arrachent systématiquement par les aficionados de ces bijoux de mécanique. Mais sont-elles si parfaites qu’il faut proscrire la personnalisation ? Est-il maladroit de poser des accessoires de décoration tels que les stickers sur une voiture luxueuse de la trempe des Porsche ? La réponse est non ! Découvrez comment customiser une Porsche sans lui faire perdre de son prestige.

Personnalisation, oui… mais avec des stickers Porsche

Si vous avez une Porsche, quel que soit le modèle, vous pouvez oser l’accessoiriser à votre image. Toutefois, il ne s’agit pas de coller tout ce qui vous semble beau sur la voiture. Sinon, vous risquez d’enlaidir votre bolide et de le dénaturer. La meilleure approche consiste à utiliser des accessoires spécialement conçus pour cette marque de voiture. Un tel choix vous garantit une personnalisation harmonieuse. Pour rendre votre Porsche aussi belle qu’elle apparaît dans votre imaginaire, choisissez des stickers Porsche chez des spécialistes de la customisation.

Sur le marché, divers autocollants sont disponibles et permettent aux clients de personnaliser leurs Porsche en conservant l’esprit de la marque. Vous trouverez des stickers adhésifs allant du style vintage au style ultra-moderne, avec une finition raffinée. Ces accessoires peuvent être posés sur les rétroviseurs, le capot, l’étrier de frein, le tableau de bord, etc. Signalons que la réussite de la personnalisation d’une Porsche ne réside pas uniquement dans le choix des autocollants adéquats. Elle passe également par la pose. Les stickers Porsche doivent être posés sur une surface nettoyée à l’eau. Pour éviter la formation de bulles et de plis sous l’adhésif décoratif, la pose doit se faire lorsque la température extérieure se situe entre 10 et 30 °C.

Utilisez le programme Porsche Second Skin

Porsche a essayé de satisfaire les amateurs de voitures personnalisées en mettant en place Porsche Second Skin. Il s’agit d’un programme de customisation qui donne la possibilité aux clients de modifier leur voiture de luxe. Sur la plateforme Second Skin, vous pouvez décider d’ajouter des accessoires comme les coques de rétroviseurs, de changer les jantes de votre véhicule, etc. La plateforme a une vue 3D réactive qui permet de customiser en finesse votre modèle de Porsche. Second Skin garantit un parfait relooking avec de magnifiques modélisations. Le programme offre de nombreuses options de personnalisation sur tous les modèles, même sur les plus luxueux.

Grâce à Second Skin, vous pouvez soumettre votre voiture à un remarquable covering qui consistera à appliquer un film coloré sur la carrosserie de l’auto. Ce film pourra être retiré sans laisser des traces sur la carrosserie. En dehors de cette option, vous pouvez faire repeindre entièrement une vieille Porsche pour lui redonner du prestige. Sur le site de Second Skin, vous pouvez commander un covering qui sera posé sur votre auto dans l’atelier Porsche le plus proche de chez vous.

Ce programme, mis en place à la suite de l’arrivée sur le marché de l’empreinte digitale Porsche, ravit les clients adeptes de la personnalisation de véhicule. Ces solutions de personnalisation proposées par la marque allemande sont excellentes mais elles nécessitent un budget non-négligeable. La pose de stickers Porsche est donc la parfaite alternative pour customiser votre auto avec un petit budget.