Les cadeaux personnalisés sont de plus en plus privilégiés en raison de leur caractère unique et intime. La photo est l’un des meilleurs moyens pour offrir à un proche un cadeau qui lui ressemble et qui lui montre toute notre affection. Alors, magnets photo, calendrier photo, livre photo, personnalisation d’album photo… Comment maitriser l’art de la personnalisation ?

Les cadeaux photo pour offrir des présents personnalisés et inoubliables

Les cadeaux photo constituent un moyen efficace de se remémorer des souvenirs et de graver les moments passés sur un support utile au quotidien. Le résultat produit est un présent inoubliable qui montre au destinataire non seulement que vous tenez à lui, mais aussi que vous appréciez les moments partagés.

Pour offrir un cadeau photo, vous avez le choix entre trouver divers objets sur lesquels apposer les photos ou encore personnaliser un album photo pour faire un cadeau encore plus intime. Dans le premier cas, vous devez bien choisir l’objet qui portera la photo. Aujourd’hui, la liste des objets pouvant être personnalisés est interminable. : mug, coussin, magnets, porte-clés, calendrier, coque de téléphone, tablier, bijou, serviette, etc.

En ce qui concerne l’album photo, il suffit de créer une histoire avec les photos disponibles et de les personnaliser en y ajoutant des annotations, des stickers, des poèmes, etc.

Comment choisir le cadeau photo idéal ?

Comme pour tout cadeau, il faut prendre en compte la personnalité et les envies du destinataire. En général, les albums ou livres photo servent à raconter une histoire. Vous pouvez raconter en image l’histoire de votre rencontre avec le destinataire en prenant soin d’y inscrire les dates, vos émotions, des anecdotes, etc. Vous pouvez également raconter l’histoire d’un voyage en commentant les photos prises sur les divers lieux visités. Vous avez aussi la possibilité de relater en image des faits qui ne vous incluent pas, mais qui feront plaisir au destinataire. Par exemple, faire un montage photo des différentes phases de croissance de votre enfant devrait faire plaisir à votre épouse.

Pour les objets photo, il est important de sélectionner l’objet qui aura de la valeur aux yeux du destinataire. Il est souvent intéressant, selon le cas, de choisir un support qui a une signification pour lui ou qui lui correspond. De nos jours, la grande variété d’objets qui peuvent être personnalisables amène certaines personnes à choisir l’accessoire le plus mignon ou le plus original pour finalement offrir des cadeaux auxquels le destinataire ne pense plus après quelque temps. Et ce, même si la photo choisie a une grande signification pour lui.

Comment réussir son cadeau personnalisé avec photo ?

Une fois la photo et l’objet choisis, il est important de respecter certaines règles de présentation pour offrir un cadeau parfait. Tout d’abord, vous devez veiller à choisir une photo ayant une bonne résolution. Elle doit être claire et de taille adaptée à l’objet. S’il s’agit d’un album, prévoyez la place pour ajouter des commentaires. Selon le cas, vous devez aussi faire attention au fond (arrière-plan) de la photo.