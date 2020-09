5 / 5 ( 1 vote )

Avoir une eau de piscine cristalline permet de s’offrir un moment de baignade confortable et agréable. Ceci repose essentiellement sur la qualité de l’eau, mais dépend également de la régularité de son entretien. Il existe deux façons pour traiter l’eau de votre piscine, à savoir, l’électrolyse au sel et l’électrolyse au chlore. Chacun de ces procédés offre respectivement leurs propres atouts et inconvénients.

Ainsi, quel traitement de piscine faut-il prendre ? Pour vous aider dans votre choix, nous avons concocté ce petit guide qui peut s’avérer utile si vous êtes confronté à ce dilemme.

Quels avantages d’un électrolyseur au sel pour piscine ?

L’électrolyse au sel est un procédé d’entretien de l’eau de votre piscine salée par désinfection, au moyen d’un appareil appelé ‘électrolyseur’. Cet équipement est fabriqué avec des plaques de titanes polarisées, à l’intérieur desquelles un courant d’eau à faible tension passe, pour transformer le sel en chlore naturel. Plus techniquement, en hypochlorite de sodium. Exposé aux UV, le chlore va éliminer les champignons, les algues ainsi que les déchets organiques tels que les branches d’arbres ou les insectes.

Opter pour ce procédé d’entretien de piscine revêt plusieurs avantages. 100% écologique, cette méthode ne requiert aucun usage de produit chimique nocif. En outre, le sel transformé donne du chlore naturel pur, ce qui ne risque pas d’irriter les yeux, de provoquer des allergies, ni d’assécher la peau. Pour toutes ces raisons, n’hésitez pas à choisir parmi les équipements un électrolyseur sur ce site pour bénéficier d’un appareil haut de gamme et voir la qualité de votre eau de piscine s’améliorer.

Qu’en est-il de l’électrolyse au chlore pour piscine ?

L’électrolyse au chlore est un autre système de nettoyage pour l’eau de votre piscine. Souvent délaissé au profit du procédé de nettoyage au sel, le traitement au chlore n’est pas réellement conseillé pour ses propriétés chimiques, irritantes, allergisantes et odorantes.

Les composants chimiques contenus dans le chlore ont tendance à causer de fâcheux événements. Ces constituants peuvent, en effet, engendrer une irritation cutanée, notamment pour les sujets qui ont une peau sensible. De plus, ils décolorent les tissus et le matériel de piscine.

Comment choisir un bon électrolyseur pour sa piscine ?

Maintenant que vous avez parcouru les avantages et les inconvénients de chaque système de nettoyage pour votre piscine, vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux. Quoi qu’il en soit, il est toujours d’un bon geste écologique de miser sur un procédé d’entretien sain, respectueux de l’environnement et qui n’occasionne aucun effet indésirable sur la santé de votre peau.

Pour mieux choisir votre électrolyseur pour piscine, il est fortement conseillé d’opter pour les modèles dotés d’une cellule électrolytique à plaque. Par rapport aux appareils à grille, l’électrolyseur à plaque propose une longévité supérieure. Favorisez également un électrolyseur qui dispose d’une électrode autonettoyante par inversion de polarité. Cette fonctionnalité est nettement plus pratique pour obtenir un meilleur résultat de détartrage. Privilégiez aussi un électrolyseur pour votre piscine dotée d’un régulateur de pH intégré, et d’un régulateur de production de chlore. Ce dernier vous permettra d’agir à temps lorsque le taux du chlore est suffisamment important.