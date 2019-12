Pour beaucoup de personnes actuellement, la décoration extérieure est d’autant plus importante que celle de l’intérieur de la maison. Les gens veulent passer à l’ornementation naturelle en plantant des fleurs, des arbres fruitiers, mais surtout optent pour de la verdure grâce à l’indémodable pelouse verte. Si vous voulez en faire pousser vous-même, cet article vous apprendra beaucoup sur le gazon, son temps de pousse et son entretien.

En combien de temps poussent les graines de gazon ?

Avant tout, il est bon de savoir que comme toutes les plantes et notamment tous les êtres vivants, il existe différents types de gazons. Certaines pelouses sont destinées à être piétinées comme celles dans les cours d’extérieur, dans les parcs où toute la famille peut jouer dessus, mais également comme dans les stades de foot. D’autres pelouses sont interdites à piétiner dues à leur fragilité et servent essentiellement à colorer la vue d’un vert éclatant. Compte tenu de cela, on peut alors observer que tous les types de gazons n’ont pas le même temps de pousse.

Néanmoins, les spécialistes et professionnels de jardinage affirment qu’avec un bon entretien, une terre adaptée et de la patience, on peut assister une pousse des graines à partir de de 7 à 10 jours. Toutefois, d’autres variétés peuvent ne germer qu’au bout de 3 à 4 semaines après la semence des graines.

Comment s’assurer que les graines germent ?

Pour bien garantir de voir de petits plants de gazon, il vous faut les semer sous certaines conditions.

Le sol : La terre utilisée est à préparer. Vous devriez bien l’aplanir, y ôter toute impureté et bien l’humidifier avant d’y répandre la semence. Au préalable, veillez à bien mélanger les grains de gazon dans un sachet pour s’assurer qu’ils se soient bien mêlés entre eux.

L’environnement : Considérez le taux d’ensoleillement. Trop de soleil pourrait endommager les jeunes plants qui viennent à peine de germer. Aussi, examinez l’humidité de la terre, car une terre trop humide ou trop sèche est néfaste pour les grains. Régulez l’arrosage par rapport à cela.

L’engrais : Il vous serait utile d’apporter les nutriments nécessaires au développement de votre gazon. Consultez un spécialiste pour connaître le type d’engrais adapté aux graines que vous avez choisi.

Période de semence : L’idéal est de semer les graines au printemps ou encore en automne, tirant profit de la chaleur du sol. Ces deux saisons favorisent la germination, car il ne fait ni trop chaud, ni trop froid.

Bien entretenir son gazon

Quelques semaines après la période de semis, vos plants seront hauts de quelques centimètres. Passez un rouleau à gazon dessus afin de fortifier les racines dans le sol. Au fur et à mesure du temps, enlevez et déracinez les mauvaises herbes qui nuisent à la croissance de votre gazon. Ne le tondez qu’après avoir atteint au moins 8 cm de hauteur. Arrosez la surface gazonnée régulièrement afin qu’elle ne s’assèche pas.

Si vous trouvez quelques difficultés dans l’entretien de votre pelouse verte, n’hésitez pas à consulter un spécialiste, jardinier ou paysagiste qui saura vous prêter conseil.