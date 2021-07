La perte d’un proche est un moment douloureux et difficile à traverser. L’organisation des obsèques n’est pas non plus une tâche facile. C’est pour cette raison qu’il est préférable de faire appel à des professionnels pour vous aider. On entend par cela des pompes funèbres. Avec la pléthore de choix, il est de plus en plus difficile de trouver le meilleur prestataire. Pour vous aider, voici les critères à absolument considérer pour comparer des pompes funèbres.

Un comparateur pour trouver les services des pompes funèbres les mieux adaptés

Pour rivaliser de propositions, les pompes funèbres essaient de diversifier autant que possible leurs prestations. En visitant des sites comparateurs de pompes funèbres, comme https://everlife.ch, vous trouverez facilement les professionnels répondant le mieux à vos besoins. Mieux encore, vous pourrez comparer les différents services proposés par les sociétés funéraires.

Grâce à ce comparateur en ligne, cela vous permettra de définir la société qui sera le plus à même de répondre aux volontés du défunt. Vous pourrez même préparer vos obsèques en choisissant vous-même les modalités de votre cérémonie. En comparant ainsi les diverses pompes funèbres, vous saurez laquelle correspond le mieux à votre recherche et à vos finances.

Les différents services proposés par les pompes funèbres

Chaque agence funéraire ne propose pas les mêmes services. Certaines offrent plus, tandis que d’autres s’engageront davantage sur des tâches spécifiques. C’est pourquoi vous devez accorder une attention particulière aux différentes prestations fournies. Dans cette optique, l’utilisation d’un comparateur en ligne peut vous être très bénéfique. Vous pourrez voir clairement les plus et les moins de chaque société de pompes funèbres. En général, on classe les prestations funéraires en trois catégories.

Les services obligatoires

Les services obligatoires désignent les prestations que toutes les pompes funèbres doivent assurer. La fourniture de cercueil en fait partie. L’agence funéraire vous présentera différents modèles à choisir selon vos goûts et votre budget. Il est cependant important d’opter pour un cercueil conforme aux normes en vigueur. On entend par cela un cercueil équipé d’une cuvette pour installer le corps du défunt et de 4 poignées solides.

En cas de crémation, l’agence funéraire a pour obligation de fournir une urne cinéraire. Aujourd’hui, cet accessoire se décline sous différentes matières et formes. En principe, votre choix dépendra de ce que vous allez faire des cendres après : dispersion des cendres, immersion de l’urne funéraire ou conservation des cendres dans un lieu de sépulture.

La mise en bière est l’autre service obligatoire assuré par les pompes funèbres. Elle consiste à déposer le corps du défunt dans une housse imperméable et à le déposer dans un cercueil. Bien évidemment, la société funéraire assurera aussi le transport du corps après la mise en bière. Pour ce faire, elle mettra à votre disposition un corbillard, un chauffeur et quelques hommes pour porter le cercueil.

Les services optionnels des pompes funèbres

Certaines pompes funèbres incluent la toilette mortuaire dans leurs prestations. La plupart du temps, c’est la famille ou les proches du défunt qui s’en occupent (surtout si le décès a eu lieu à son domicile). Dans le cas d’un décès dans un établissement de soins, cette tâche incombe le plus souvent au personnel soignant.

La thanatopraxie figure également parmi les services optionnels proposés par quelques agences funéraires. Elle a pour objectif de rendre la dépouille plus présentable (maquillage, habillage, coiffure, etc.). Pour vous simplifier encore plus la tâche, certaines pompes funèbres vous fourniront aussi une plaque funéraire ainsi que des couronnes. D’autres s’occuperont de la réalisation des faire-part et de l’organisation des obsèques.

Les aides aux démarches administratives

À la demande de la famille, les pompes funèbres peuvent aussi se charger des différentes formalités administratives :

La demande d’autorisation d’inhumer ou de faire une crémation,

La demande d’autorisation de fermeture de cercueil en cas d’inhumation,

La demande de transport du corps.

Cette aide est d’autant plus utile que les services des pompes funèbres sont au fait des diverses démarches administratives à réaliser et qu’il est parfois difficile de penser à tous les papiers dans ces moments douloureux.

La qualité de prestation des pompes funèbres

Lorsque vous comparez des pompes funèbres, ne vous limitez pas aux différentes prestations proposées. Intéressez-vous également à la qualité de chaque prestation. Après des échanges téléphoniques ou par e-mail, organisez une entrevue directe avec le responsable. Cette démarche vous permet d’avoir une idée globale des prestations fournies.

En premier lieu, intéressez-vous à la qualité de l’accueil. Choisissez une agence capable de vous aider à traverser ce moment pénible. Orientez également votre choix vers un prestataire à même de réaliser les dernières volontés du défunt. La confiance que vous inspire le conseiller ou le responsable de l’agence funéraire revêt également une grande importance. Il en est de même pour la qualité de ses relations avec la clientèle. Il vaut mieux changer d’agence si le courant ne passe pas.

Vous pouvez enfin jauger le professionnalisme d’une société de pompes funèbres en visitant les lieux. Ce sera même l’occasion de constater de visu la qualité du cercueil, du corbillard et des autres accessoires.

La proximité des pompes funèbres

L’idéal est de trouver une société de pompes funèbres proche de votre domicile ou de celui du défunt. Cela aura un impact considérable sur le coût des différentes prestations. En effet, la règle est simple : plus les prestataires devront parcourir des kilomètres, plus la facture sera élevée. En même temps, travailler avec des pompes funèbres proches de vous vous permet de visiter l’agence facilement.

Le coût des prestations des pompes funèbres

Le coût des prestations varie d’une agence funéraire à une autre. C’est pourquoi vous devez impérativement faire une comparaison. Cela vous permet de bénéficier d’un service funéraire au bon rapport qualité/prix. En effet, vous devez choisir une agence dont les tarifs proposés s’adaptent à votre capacité financière ou à l’assurance contractée par le défunt.

Les tarifs sont d’abord fonction du type de pompes funèbres. Par exemple, les agences funéraires municipales affichent un barème tarifaire imposé par la commune. Les tarifs qu’elles proposent sont souvent moins élevés que ceux de la plupart des pompes funèbres privées. Ces dernières, quant à elles, sont libres de fixer leurs tarifs. Ces derniers dépendent de différents paramètres. Il faut aussi savoir que chaque établissement funéraire peut avoir son propre tarif pour un service donné. À vous d’évaluer le rapport qualité/service de chacun d’eux.

Vous pouvez également faire appel aux associations agréées par la préfecture de police. Ce genre d’opérateur propose des prix attractifs. Par contre, leurs prestations sont assez limitées. Enfin, les tarifs varient enfin en fonction des types de services que les agences funéraires considèrent comme obligatoires et optionnels.