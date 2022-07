Rate this post

Que ce soit pour une brasserie ou encore un bar, il est nécessaire d’acheter une machine à glaçons. Cette dernière est facile à utiliser et elle vous promet d’avoir un stock qui répondra à l’ensemble de vos besoins. Bien sûr, les références sont plus ou moins performantes par rapport aux caractéristiques. Il est donc nécessaire de se renseigner auprès d’une boutique spécialisée, vous aurez ainsi les meilleurs conseils.

Quel budget pour acheter une machine à glaçons ?

Pour votre commerce, vous devez impérativement acheter une machine à glaçons professionnelle. Cette dernière prendra de la place, veillez alors à choisir le format qui sera le plus adapté à la configuration de votre établissement. Il faut aussi prendre en compte la capacité pour les glaçons. Certaines références proposent près de 26 kg en 24 heures, vous ne serez donc pas face à une pénurie pendant l’été alors que la canicule est au rendez-vous. Les Français ont besoin de se déshydrater à la terrasse d’un bar, vous devez donc préparer de nombreux cocktails.

En termes de prix, vous devez prévoir moins de 1000 euros pour ces références, mais d’autres sont encore plus performantes. Vous pourrez obtenir jusqu’à 35 kg en 24 heures. Le prix sera alors supérieur à 1000 euros. Il est aussi possible d’avoir une réserve de 6 kg par exemple, vous êtes alors certain de répondre parfaitement à la demande.

Hoshizaki, une enseigne renommée pour les machines à glaçons

Si vous êtes en quête d’une machine pour fabriquer des glaçons, n’hésitez pas à opter pour l’enseigne Hoshizaki. Cette dernière est renommée puisqu’elle propose des produits de grande qualité et elle a une renommée mondiale. Vous aurez des glaçons qui viendront rafraîchir vos boissons pendant plusieurs minutes, vos clients seront alors comblés ! Ces machines sont conçues dans les meilleures conditions, l’hygiène est au cœur de toutes les réalisations, c’est clairement une préoccupation principale.

Un système de contrôle électronique est aussi prévu pour toutes les machines à glaçons, cela permet d’améliorer le processus de fabrication de la glace. Si vous souhaitez acquérir un tel appareil, confrontez toutes les références en regardant à la fois les prix, les caractéristiques, mais également la renommée de la marque. Vous pourrez ainsi être satisfait par cette machine qui vous accueillera au quotidien dans la gestion de votre établissement.

Vous savez désormais qu’il est possible d’acheter sur Internet une machine à glaçons performante et professionnelle. Si vous avez un petit budget, optez pour une version à moins de 400 euros.