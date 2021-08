L’humidité est l’une des causes courantes de la dégradation d’un matelas. Elle peut créer l’apparition des moisissures ou l’affaissement prématuré de votre literie. Pour protéger cette dernière, il est important de recourir aux solutions efficaces. L’alèse s’illustre ici comme l’accessoire dont vous avez besoin pour pallier votre problème. Quels sont les avantages de ce protège-matelas ? Plus de détails dans cet article.

Une alèse est une solution très hygiénique

L’hygiène de votre lit est très importante pour votre confort et pour votre sommeil. Si vous êtes mère, une alèse jetable pour incontinence sera votre meilleure alliée. Il s’agit d’un élément qui apporte une protection renforcée au matelas en cas de fuite d’urine. Pour optimiser l’effet de cet accessoire, vous pouvez opter pour un modèle doté d’une face en PU. Cela vous permettra de profiter de nombreux avantages.

Premièrement, votre alèse vous aidera à éviter les tâches de café ou de nourriture qui sont difficiles à faire disparaitre. Deuxièmement, vous pouvez l’utiliser si vous transpirez de manière excessive durant votre sommeil ou si vous avez un enfant de bas âge qui urine au lit.

En vous procurant une alèse, celle-ci absorbera l’humidité dans votre matelas. Elle préviendra les mauvaises odeurs et la prolifération des batteries. C’est donc une solution très hygiénique pour laquelle vous pouvez opter.

Une alèse vous permet d’utiliser votre matelas plus longtemps

Si vous désirez acheter un matelas, vous devez tenir compte de sa résistance pour faire un choix judicieux. Toutefois, il peut arriver que ce critère soit mis à mal par de nombreux éléments. Pour favoriser la tenue de votre literie dans le temps, l’idéal est de le protéger. C’est là l’utilité de l’alèse. Elle vous permet de pallier l’humidité corporelle et les autres liquides odorants.

Ces éléments provoquent généralement l’apparition de moisissures et l’affaissement prématuré de votre couchette. Avec un accessoire de protection, vous aurez la garantie que votre matelas durera plus de 10 ans. Cela vous servira en même temps à réaliser d’intéressantes économies.

Une alèse pour rassurer votre enfant

Pour rassurer votre enfant, rien de mieux qu’une alèse. En effet, si votre bout de chou a l’habitude d’uriner en pleine nuit, cela peut être une source de stress pour lui. Avec ce protège-matelas, vous pourrez lui expliquer qu’il n’a aucune raison de s’en faire. Son lit sera protégé, et il sera nettoyé dès son réveil.

Une alèse est disponible en de nombreux formats

En dehors des avantages cités plus haut, il existe d’autres raisons d’acheter une alèse. Elles concernent principalement les différents types de protection disponibles sur le marché.

Le drap-housse

Les draps-housse sont l’une des formes les plus courantes d’alèse. Ils possèdent des coins en élastiques et sont faciles à mettre en place. L’avantage avec ce modèle, c’est qu’il garantit une bonne tenue et un parfait maintien. C’est le format le plus recommandé.

Le rénove matelas

Ce modèle offre une protection intégrale. En forme de housse, il peut couvrir les deux faces de votre literie. En l’adoptant, vous utiliserez cette dernière plus longtemps.

L’alèse est un accessoire important pour des questions hygiéniques. Avec une telle solution, vous ferez non seulement des économies, mais vous utiliserez aussi votre matelas sur le long terme.