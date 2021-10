Le droit est un domaine très vaste, mais subdivisé en plusieurs branches. Ayant suivi des formations académiques et professionnelles, on suppose que tous les avocats sont des généralistes et sont aptes à plaider n’importe quelles causes. Toutefois, certains d’entre eux se sont spécialisés dans une branche du droit en particulier. Tel est le cas des avocats spécialistes en droit immobilier.

Un expert dans son domaine

Avec ses connaissances solides de la législation foncière et des règles régissant les biens immobiliers publics et privés, consulter un avocat spécialiste du droit immobilier présente bien des avantages. À même de conseiller au mieux ses clients pour leurs projets futurs, son travail consiste également à défendre ces derniers devant les tribunaux en cas de litige. D’autant plus, avoir un avocat spécialiste du droit immobilier près de soi pour les investissements immobiliers de grande envergure s’avère être une nécessité pour plus de sûreté. Particuliers ou société, pour l’acquisition ou la vente d’un bien immobilier, les précieux conseils d’un spécialiste sont toujours utiles.

Le domaine d’exercice de l’avocat spécialiste en immobilier

Très étendu, le domaine d’exercice de l’avocat spécialiste immobilier englobe tout ce qui concerne les biens immobiliers. Acquisition, cession, location ou soucis de voisinage, toutes les opérations et les difficultés pouvant être rencontrées dans le cadre du droit immobilier n’ont aucun secret pour lui. Maîtrisant les divers éléments du droit immobilier privé et public, il connaît également à la lettre les dispositions du Code civil et du Code de l’urbanisme. À cet effet, les services juridiques qu’il offre tendent à conseiller et à assister les particuliers ainsi que les entreprises dans les différentes démarches relatives à l’immobilier.

Assistance pour la gestion immobilière

Ainsi, un avocat spécialiste de l’immobilier sert de guide au particulier en vue de la création d’un patrimoine immobilier. Il rédige les différents contrats y afférant et avise des réglementations en vigueur pour tous les projets portant sur un bien immobilier. Et bien évidemment, il est aussi apte à effectuer les démarches administratives pour que chaque opération faite par son client ne tombe pas dans l’illégalité. Agissant en conseiller et expert de droit immobilier, son aide est opportun pour pallier les éventuels litiges. Toutefois, un avocat spécialiste du droit immobilier peut également intervenir pour défendre un particulier ou une personne morale en cas de problème lié à un bien immobilier ou un litige foncier.

Avoir un avocat spécialiste en immobilier pour ester en justice

L’escroquerie, le stellionat ainsi que le détournement de biens étant des problèmes récurrents issus du droit immobilier, il est nécessaire de faire appel à un professionnel pour en parvenir à bout. Par ailleurs, avec la complexité des contentieux portant sur les biens immobiliers, ce sera un casse-tête juridique à résoudre pour un simple particulier. Avec les connaissances et les aptitudes d’un avocat expert en droit immobilier, il sera aisé d’obtenir gain de cause. À cet effet, il se chargera de regrouper les preuves adéquates tout en mettant en place une stratégie de défense efficace. En tant qu’avocat spécialiste de l’immobilier, il peut également procéder à toutes négociations à l’amiable entre les parties au procès pour qu’il y ait entente. Non négligeables, tant l’expérience que la compétence d’un avocat spécialiste en droit immobilier sont des atouts nécessaires pour éviter les arnaques, assurer la sûreté d’un bien immobilier et sécuriser les investissements qui en découlent. Ainsi, consulter un avocat specialiste du droit immobilier pour tous projets concernant l’immobilier est loin d’être une futilité, mais une nécessité surtout si on a des problèmes fonciers encourt.

Le coût des honoraires d’un avocat en immobilier

Dès lors que l’on parle d’honoraire d’un avocat, plusieurs paramètres sont à prendre en compte. Généralement, le coût de l’intervention d’un avocat spécialiste en immobilier dépend du cabinet d’où il est issu et de lui-même bien sûr. Du nombre d’année d’expérience, de sa notoriété ainsi que du nombre d’affaire gagnée devant les juridictions, va aussi dépendre l’honoraire qu’il va réclamer. Chaque avocat expert en droit immobilier va également tenir compte de la complexité et la nature de l’affaire qui lui est soumise avant de convenir d’une rémunération.

Maîtrise des coûts avec un avocat en immobilier

Ainsi la mission de l’avocat en droit immobilier va se baser sur le portefeuille de son client, le prestige de son cabinet, la difficulté de l’affaire et les différents frais et accessoires utiles à la résolution de l’affaire pour se prononcer sur son honoraire. En outre, il effectue un devis qu’il soumettra à son client dès la première consultation. En France, le coût moyen généralement requis pour consulter un avocat spécialiste du droit immobilier n’excède pas les 250 € de l’heure. Par contre, le coût total de sa prestation dépendra du choix de service voulu par le client. Quant à la modalité de paiement, client et avocat peuvent convenir soit d’un paiement forfaitaire, un abonnement ou un paiement à l’obtention de résultat.