Les profilés inox sont des substances de finition de formes déterminées, se posant sur un angle ou sur une surface plate telle qu’une plinthe de recouvrement, ou sur des éléments qui appartiennent à une structure.

Le profilé inox est conçu à partir du mélange fer-carbone, avec des ajouts de chrome et de nickel. Ces additions garantissent la résistance des matériaux à la chaleur et à la corrosion, pour réussir les différentes applications. Afin de répondre aux différents besoins et applications, les profilés inox sont présentés sous plusieurs formes obtenues par étirage ou encore par laminage à chaud.

Profilé inox : quelles formes courantes ?

Les différentes formes et dimensions des profilés en acier inoxydable varient selon la structure et de l’utilité de recouvrement :

Forme en tube carré, dimension allant de 20 x 20 mm jusqu’aux 60 x 60 mm, de 2mm d’épaisseur ;

Forme en tube rectangulaire, épaisseur de 2 mm, sections de 15 x 30 mm, 20 x 40 mm, 30 x 50 mm, 40 x 60 mm ;

Forme plat, d’épaisseur allant de 5 jusqu’aux 12 mm et de largeur qui est entre 30 et 60 mm ;

Forme cornière régulière et irrégulière de dimensions 20 x 30 mm, 20 x 20 mm, 30 x 40 mm, 30 x 30 mm, etc., et de 2 mm d’épaisseur;

Forme en tube rond, de 20 à 50 mm environ, et de 2mm d’épaisseur ;

Forme en tube fond de gorge, des tubes aux mêmes dimensions des tubes ronds et gorges de même dimension des tubes carrés.

Profilé inox : quelles sont les différentes utilisations ?

Dans l’industrie, l’inox est utilisé dans les équipements de fabrication des produits alimentaires, comme par exemple les installations frigorifiques et la plomberie. Vous pouvez l’utiliser aussi dans les processus de fabrication, la transformation, le stockage, la préparation et la distribution.

Afin de maintenir la durée de vie de l’acier dans ses utilisations industrielles, il faut savoir la forme correcte pour son traitement. Les cuves, les condenseurs et tous les autres équipements doivent être souvent nettoyés. Néanmoins, les produits faits à partir de l’inox jouent un rôle assez important, car ils permettent l’amélioration de l’hygiène des cuisines, des restaurants ainsi que celle d’autres endroits.

Cependant, l’architecture est un autre domaine qui a adopté l’acier inoxydable dans sa chaîne de production. Puisqu’il est considéré comme un matériau noble, il a occupé des lieux dans différents locaux, en dehors de la cuisine où il était auparavant habituel. Le profilé inox est donc un matériau idéal pour être introduit dans de nombreux environnements.

En effet, ces matériaux se retrouvent dans des pièces décoratives brossées ou vernissées, qui offrent un aspect esthétique aux décors. Egalement, il est énormément utilisé dans la fabrication des meubles et d’accessoires pour la maison. Le profilé inox offre trois aspects de décoration : fonctionnalité, qualité et beauté !

Le profilé inox est ainsi utilisé par les architectes et les ingénieurs civils en raison des privilégient qu’il apporte et des procédés de production. Bobines Plaques, bandes et tuyaux sont des formes de ce matériau qui permettent de bonnes créations dans le domaine de construction. Vous l’apercevez, le profilé inox a de nombreuses utilisations et apporte des avantages incroyables. Par conséquent, afin d’avoir des résultats de qualité, il faut savoir l’utiliser en fonction des nécessités et des opportunités.

Pour assurer la longévité de ce mélange, il est très fatal de bien maîtriser et de comprendre les utilisations du profilé inox. En plus de déterminer le type idéal qui correspond à chaque but de mise en œuvre.