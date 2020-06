Paypal est une plateforme de paiement aujourd’hui passée dans les habitudes de nombreux utilisateurs sur Internet. Un site internet qui rassure les consommateurs et qui vous permet d’envoyer de l’argent à vos proches, à un commerçant ou même d’utiliser le système comme moyen de paiement sur un e-commerce. Pourtant, il arrive parfois que tout ne se passe pas comme prévu, découvrez comment rebondir à la suite d’un litige avec Paypal.

Les litiges présents sur la plateforme Paypal

Plusieurs difficultés peuvent se rencontrer en passant par PayPal, notamment une commande qui n’arrive jamais à destination. Un problème embêtant qui peut vous impacter dans votre expérience d’achat. Il est bon de savoir que si vous ne réceptionnez pas votre commande, le vendeur doit être contacté, car il est responsable d’exercer sa partie du contrat de vente. Cependant, si vous avez payé votre commande en passant par Paypal, vous pourrez directement ouvrir un litige sur la plateforme, ainsi les équipes en sont informées, bien que le contact avec le vendeur reste amiable et purement informatif. Si habituellement le contact avec le vendeur suite à un achat non livré est compliqué, en passant par Paypal, vous entrez directement en contact avec les services habilités du vendeur, et ce, dans les 180 jours qui suivent votre achat.

En tant que vendeur, il arrive parfois que l’argent de la transaction ne soit jamais arrivé jusqu’à vous malgré le passage par l’intermédiaire de PayPal. Il peut alors s’agir d’une simple erreur d’adresse mail, dans tous les cas, il est indiqué d’ouvrir un litige sur la plateforme pour entrer en contact avec l’acheteur et ainsi comprendre d’où peut provenir le problème et envisager une solution amiable.

Enfin, un autre souci que vous pourriez rencontrer : un achat effectué avec votre compte PayPal sans votre consentement. PayPal reste une plateforme en ligne, et bien que sécurisée, il n’est pas impossible que quelqu’un puisse effectuer des achats à votre place, débitant ainsi votre compte bancaire. À ce propos, la plateforme en ligne PayPal présente une politique sans faille : rembourser toute transaction passée contre votre gré. Pour ce faire, il faut ainsi ouvrir un litige avec le motif “transaction non autorisée” et ne pas oublier de mentionner un maximum de détails afin de prouver que cet achat ne s’est pas déroulé de votre fait.

Transformer un litige en réclamation sur PayPal

La première étape, lorsque vous rencontrez une difficulté lors d’une transaction sur Paypal, est de prévenir les services contentieux de la plateforme de paiements. La plateforme vous propose ainsi de transformer votre litige en réclamation dans les 20 jours qui suivent votre déclaration d’anomalie. Ce changement d’état vous permet ainsi de transformer une procédure de discussion amiable en procédure mettant en œuvre les services juridiques de la plateforme Paypal. À noter que si vous n’avez pas donné de nouvelles dans les 20 jours après la déclaration de votre litige, ce dernier est clos et ne pourra ainsi jamais être réouvert.

À noter que si les services de PayPal peuvent intervenir pour trouver un terrain d’entente entre les parties, il arrive que ce ne soit pas suffisant. SI la solution qui est proposée à l’acheteur qui n’a pas réceptionné sa commande ne lui convient pas, ce dernier pourra également envoyer une lettre de mise en demeure au vendeur. Une méthode de résolution d’un conflit à l’amiable qui enjoint le vendeur de réparer le préjudice subi sous peine de poursuites supplémentaires. Une lettre officielle qui peut être rédigée facilement par des experts en droit grâce aux équipes de Justice-Express. Cette plateforme vous permet également de résoudre un conflit en ligne de manière plus contraignante.

En tant que vendeur, il est possible que vous n’ayez jamais réceptionné le paiement dû, bien que l’acheteur ait bien procédé au règlement sur la plateforme PayPal. Une donnée très fâcheuse qui donne bien souvent lieu à une résolution en ligne, mais qui peut s’avérer insuffisante. Là encore une mise en demeure à voir sur Justice Express pourrait vous permettre de récupérer la somme due et réparer le préjudice subi sans avoir à saisir les tribunaux.

Comment obtenir réparation avec PayPal ?

Les espaces créés par les équipes de PayPal pour ouvrir un litige puis une réclamation sont très ergonomiques et donnent bien souvent lieu à une réparation par la plateforme, à l’amiable et sans frais supplémentaires. Cependant, si ce n’est pas suffisant, vous pourrez également réaliser une mise en demeure du vendeur, de l’acheteur ou de la plateforme PayPal elle-même, directement en ligne avec Justice-Express. Les équipes expertes sauront prendre en charge votre litige en insérant l’ensemble des mentions légales nécessaires à faire valoir vos droits.

Si la procédure amiable ne fonctionne pas, Justice Express pourra également prendre en charge la saisie du tribunal compétent. Le site en ligne sait en effet faire la distinction entre ce qui entre dans les conditions générales de Paypal et ce qui peut être du ressort d’un tribunal proche de votre lieu d’habitation.