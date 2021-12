Rate this post

Considéré comme l’ancêtre du savon de Marseille, le savon d’Alep est issu de la ville portant le même nom en Syrie. En effet, sa recette a vu le jour depuis plus de 3000 ans, ce qui fait de lui le savon le plus vieux au monde. Avec la guerre civile de 2011, sa production a été arrêtée en Syrie. Aujourd’hui, bon nombre de fabricants ont repris la recette du savon d’Alep afin de permettre à tous de bénéficier de ses multiples bienfaits. Découvrez dans cet article ce qu’il faut savoir sur le savon d’Alep.

Qu’est-ce que le savon d’Alep ?

Le savon d’Alep est un savon vieux de près de 3000 ans. À ce titre, il est considéré comme le soin le plus ancien au monde. Obtenu à partir d’une cuisson au chaudron, ce produit est essentiellement composé d’eau, d’huile d’olive, d’huile de laurier et de soude naturelle. La ville syrienne du nom d’Alep était reconnue pour la fabrication artisanale de ce savon. Cependant, cette même ville a connu des bombardements pendant la guerre civile de 2011 en Syrie. De ce fait, la production du savon a connu de nombreuses difficultés. Fort heureusement, des experts savonniers ont pris l’initiative de reproduire ce savon exceptionnel en respectant sa recette ancestrale de saponification à chaud. Au nombre de ces fabricants figure Alepeo qui se démarque par ses produits certifiés et de hautes qualités.

Avec la combinaison de l’huile d’olive et celle de baie de laurier, le savon d’Alep présente des propriétés antiseptiques, relaxantes et purifiantes. Il peut être appliqué sur la peau, les cheveux et le visage. Ce savon est proposé sur le marché en différents produits afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Si le taux de l’excès de soude naturelle est toujours inférieur à 0,05 % afin d’assurer sa solidité, celui de l’huile de baie de laurier peut varier entre 5 et 40 %. Ce dernier permet de déterminer la fonction du savon. En effet, un produit avec un taux compris entre 5 et 15 % est idéal pour tout type de peau, et celui compris entre 15 et 25 % est destiné aux peaux sensibles et peaux grasses. Le taux entre 25 et 40 % convient aux peaux à problèmes. Ainsi, le savon d’Alep doit être choisi en fonction de vos besoins. Il faut savoir que plus le taux d’huile de baie de laurier est élevé, plus le savon est cher et de qualité. Il est bon de noter que les taux qui sont supérieurs à 40 % sont fantaisistes.

Quels sont les bienfaits du savon d’Alep sur la peau ?

Lorsqu’il est utilisé au quotidien comme n’importe quel savon, le savon d’Alep permet à son utilisateur de bénéficier des propriétés hydratantes et assouplissantes de l’huile d’olive. Il permet aussi de bénéficier des propriétés antiseptiques et purifiantes de l’huile de baie de laurier. À cet effet, il peut être appliqué sur le visage pendant quelques minutes. En plus du nettoyage en profondeur, le savon d’Alep permet de préserver le film hydrolipidique de la peau. Il peut également faire office de mousse à raser.

Les nombreuses études réalisées ont permis de découvrir que le savon d’Alep est :

Un excellent choix pour une utilisation quotidienne.

Efficace pour nettoyer le corps et le visage en douceur sans affecter l’hydratation naturelle de la peau.

Un véritable soin nettoyant en raison des principes actifs qui réduisent les imperfections sur la peau et rendent le teint uniforme.

Un produit nourrissant pour la peau qui maintient un taux d’hydratation élevé dans les cellules épidermiques pour une action instantanée et constante.

Par ailleurs, n’oubliez surtout pas de choisir votre savon d’Alep en fonction des besoins de votre peau. Cela vous permettra d’éviter des réactions cutanées, notamment si vous avez une peau à tendance acnéique.

Quels sont les bienfaits du savon d’Alep pour les cheveux ?

Si vous ne disposez pas de cheveux gras, alors l’utilisation du savon d’Alep ne peut être que temporaire. En effet, vous pourrez l’utiliser pour nettoyer vos cheveux après un séjour à la mer en vue de libérer tout le sel présent.

Si vous ne disposez pas de cheveux gras, alors le savon d’Alep peut être utilisé sur vos cheveux au quotidien comme un shampoing, soit 2 fois par semaine. Ce savon permet de purifier le cuir chevelu et d’éliminer l’excès de sébum présent. Le savon d’Alep permet également à vos cheveux de regraisser rapidement, ce qui permet d’allonger la fréquence des shampoings.

Ce savon est parfaitement adapté aux cheveux crépus. Cependant, il est préconisé de toujours rincer vos cheveux avec l’eau ou un peu de vinaigre après utilisation du produit pour un gain de brillance.

Comment reconnaitre un bon savon d’Alep ?

Le savon d’Alep est aujourd’hui proposé sur le marché en une variété de produits et par différents fabricants. Il devient alors important de savoir reconnaitre un véritable savon d’Alep dont la confection respecte rigoureusement les différentes règles de l’art. Vous devez savoir que le savon d’Alep par Alepeo est certifié COSMOS NATURAL par Ecocert Green Life France, une norme qui atteste de la qualité du produit. Vous pouvez donc facilement vous baser sur cette mention pour ne pas vous tromper lors de l’achat.

Par ailleurs, un bon savon d’Alep « ALEPEO » est richement concentré en huile d’olive et en huile de baie de laurier, toutes deux issues de l’agriculture biologique. Il présente une apparence brun doré, puis verte une fois coupé en deux. Il dégage une odeur particulière en raison des huiles et peut flotter à la surface de l’eau. Ce sont là des éléments incontournables qui déterminent le savon d’Alep, ses multiples fonctions et bienfaits. Le savon authentique est également dépourvu d’huile de palme et ne devra contenir que quatre ingrédients dont l’huile d’olive et de baie de laurier, la soude et l’eau. Tout vendeur doit être en mesure de vous fournir ces informations importantes.

En somme, le savon d’Alep est un savon incroyable et vieux de milliers d’années qui présente de multiples bienfaits. Issue d’une saponification artisanale, ce produit présente des particularités qui le définissent et le distinguent de toutes contrefaçons sur le marché.