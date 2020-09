5 / 5 ( 1 vote )

Vous venez d’acquérir votre appartement et vous ne le trouvez pas à votre goût ? Ou bien vous résidez dans votre maison depuis un certain temps et vous avez envie de lui offrir une seconde jeunesse ? Dans ces deux cas, la rénovation de votre habitation est la meilleure solution pour que cette dernière corresponde mieux à vos préférences et besoins actuels. Que vous désiriez effectuer une réfection purement esthétique ou fonctionnelle de votre domicile, sachez qu’un tel projet suscite de multiples interrogations, dont celle concernant le coût à envisager pour obtenir un résultat satisfaisant.

Combien coûte la rénovation d’un logement de 50 m² ?

Afin de définir le budget à prévoir pour la rénovation de votre domicile, vous devez connaître les différents différents postes de dépense. En fonction de la nature du chantier de votre domicile, vous pourrez trouver des renseignements sur les différents corps de métiers pour vos travaux de rénovation via lamaisonsaintgobain.fr, pour envisager par la suite les moyens nécessaires à la réalisation de votre projet.

Les principaux éléments à considérer pour rénover un appartement de 50 m² sont :

l’état général du logement,

le type de travaux à exécuter ,

, la qualité des matériaux à utiliser,

le coût de l’intervention de certains experts.

Effectivement, une habitation vétuste n’ayant jamais subi de réfection et ne respectant pas les normes actuelles impliquera la mise à disposition de moyens plus importants qu’un appartement récent. Par ailleurs, si la rénovation se limite simplement à un rafraîchissement de l’habitat (changement de la peinture, des meubles, du revêtement de sol, le remplacement des luminaires, etc.), le budget sera moins lourd que s’il s’agit de travaux plus profonds tels que l’ouverture d’un mur porteur, la rénovation complète de la cuisine, l’isolation du toit de la maison, etc.

Ainsi, pour une rénovation légère, le coût des travaux s’élève entre 250 et 700 € TTC par m². Pour une refonte complète de l’appartement, il faudra compter entre 700 et 1100 € TTC le m². Enfin, une rénovation impliquant des travaux lourds nécessitera un coût entre 1100 et 2000 € par m². En bref, pour rénover un appartement de 50 m², il faudra prévoir un budget allant de 15 000 € à 100 000 € selon l’importance des travaux à prévoir.

Il est fortement recommandé de recourir aux services d’un professionnel du bâtiment ou de vous rendre sur une plateforme spécialisée pour obtenir un devis complet et détaillé en fonction du type de rénovation que vous désirez réaliser.

Comment réussir la rénovation d’un appartement de 50 m² ?

La première chose à faire pour mener à bien votre projet de rénovation est de lister l’ensemble des travaux à exécuter et de définir le budget correspondant. Ensuite, il faudra faire appel à un entrepreneur compétent, sérieux et assuré. Pour être sûr de faire le bon choix, optez pour les entreprises qui existent sur le marché depuis plus de 2 ans déjà et dont la réputation est positive.

Par ailleurs, privilégiez des matériaux de qualité pour avoir un résultat satisfaisant et rendez-vous régulièrement sur le chantier pour constater l’avancée des travaux. Enfin, soyez vigilant lors de la réception des travaux. Prenez la peine de faire le tour du propriétaire pour être certain que tout est conforme aux plans et au devis que vous aviez signés.