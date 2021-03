5 / 5 ( 1 vote )

Le dispositif Censi-Bouvard permet d’investir en meublé. En effet, Il donne l’accès aux avantages du loueur meublé professionnel ou non professionnel (LMNP) et y rajoute une réduction d’impôts. Pour en bénéficier, les biens LMNP doivent être meublés et situés dans une résidence gérée (accueil, cuisine, ménage). Ces résidences peuvent être, par exemple, des résidences étudiantes ou des résidences seniors. La plupart du temps, les biens ont été acquis neufs. Le dispositif est né en 2009. Pour rappel, le dispositif permettait une réduction d’impôt de 25%. Le dispositif Censi-Bouvard permet également de récupérer la TVA sur l’investissement. Soit une remise immédiate de 20% sur le prix du bien. En cas de revente de votre bien entre 5 et 20 ans, l’administration fiscale peut vous dispenser de la réversion de la TVA, si l’acquéreur loue le bien dans les mêmes conditions.

Comment revendre rapidement son bien LMNP Censi-bouvard

Même si les conseillers en gestion de patrimoine présentent le Censi-bouvard comme un placement immobilier long terme, certains propriétaires devront s’en séparer pour passer à autre chose ou lors d’un évènement familial tel un divorce ou un décès.

Ainsi quelques éléments ne sont pas à négliger pour revendre rapidement son bien en LMNP en résidence gérée :

La qualité du gestionnaire

Un gestionnaire fiable sera bien entendu préféré à un gestionnaire peu scrupuleux. Si le gestionnaire propose un nouveau bail de durée ferme il est recommandé de le signer car un bail de longue durée est très attrayant pour un éventuel acquéreur.

Si vous souhaitez vendre rapidement, il faudra faire un effort sur le prix ; du moins si l’acquéreur, de son côté, fait une offre (raisonnable, cela va de soit) et qu’en contrepartie il ne recourt pas au crédit immobilier.

Parmi les acteurs du marché du Censi-bouvard d’occasion, Le revenu pierre est l’un des intervenants incontournables. En effet, son expertise vous permettra, en tant que revendeur de sécuriser au maximum l’opération. En règle générale Le Revenu Pierre trouvera votre acquéreur entre 3 jours ( !) et 3 mois ; par ailleurs, le Revenu Pierre ne prend en charge que les résidences gérées de qualité afin de satisfaire toutes les parties, vendeurs comme acquéreurs.

La durée du bail

Outre la saisonnalité de la vente des biens d’occasion Censi-Bouvard , un autre calendrier est à prendre en compte sérieusement pour vendre rapidement son bien : c’est celui du bail commercial ; qui lie le vendeur avec le gestionnaire de la résidence gérée. En effet, plus le terme du contrat sera proche, plus sa reconduction sera aléatoire et plus le risque pèsera sur le repreneur. La durée du bail pèsera donc dans les négociations ! Peut-être faudra-il attendre son renouvellement ?

L’état du bien

Pour vendre rapidement, il peut être tentant de rafraîchir les peintures ou changer le mobilier pour faire bonne impression, cependant ce n’est pas une bonne solution pour les biens en résidence gérées. En effet, le bien est géré par un gestionnaire qui est en charge de ces travaux de toilettage. Ainsi, le bien doit être vendu en l’état. Bien évidemment, une revente avec des meubles récemment changés sera un atout dans la revente.

Se faire accompagner pour vendre rapidement

Le secteur du LMNP Censi-Bouvard est spécifique. Il reste un véhicule d’investissement méconnu des agences immobilières. De fait, pour revendre efficacement un lot en LMNP Censi-bouvard (et rapidement) il faut absolument recourir à des experts en résidences gérées comme Le Revenu Pierre, un des leaders nationaux sur ce marché de la revente LMNP. Un agent immobilier standard ne saura pas apprécier justement un tel actif d’investissement.

Conclusion :