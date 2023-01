5/5 - (1 vote)

Encore appelé desserte, le chariot professionnel est un matériel très important à avoir dans une cuisine. Il se présente toutefois sous plusieurs modèles et est fabriqué en différents matériaux, ce qui rend difficile son choix. Cependant, il existe quelques prototypes qui font l’unanimité, en matière de praticité et de qualité. Voici le type de chariot professionnel à avoir dans votre cuisine.

Des chariots en inox, un matériau hygiénique qui respecte les normes

Dans les établissements de restauration, les cantines, les crèches et collectivités, l’utilisation du chariot de service est indispensable. Il s’agit en effet d’un équipement polyvalent, utilisé à la fois pour servir les repas, débarrasser les tables et transporter les couverts et casseroles. En raison de cet usage intensif et régulier, il est évident que le matériel soit en contact perpétuel avec les résidus de repas, de l’eau, de la graisse et autres saletés. Cependant, pour les questions d’hygiène, il doit être toujours propre, pour garantir la sécurité des personnes qui consomment les repas transportés. Pour répondre à cette exigence, l’idéal est d’avoir un chariot professionnel en inox, pour répondre à tous vos besoins.

En effet, l’inox est un matériau hygiénique, qui ne retient pas les saletés et est très facile à nettoyer. De plus, c’est un métal assez robuste et résistant à la corrosion. Ainsi, un chariot professionnel en inox constitue un choix idéal pour bénéficier de la durabilité, de la robustesse et de l’hygiène. Vous pouvez alors préférer ce matériau pour vos chariots à niveau constant pour les cuisines professionnelles, afin d’allier la praticité à l’hygiène. Plusieurs modèles de chariots professionnels en inox sont d’ailleurs disponibles sur le marché, en fonction de chaque type de besoin.

Les différents chariots utiles dans une cuisine professionnelle

Il existe sur le marché une multitude de modèles de chariots professionnels, mais il n’est pas nécessaire de les avoir tous dans votre cuisine. Vous devez alors tenir compte de vos besoins pour choisir l’équipement idéal pour vous. De ce fait, dans une cuisine professionnelle, on retrouve généralement certains types de chariots qui ont des fonctions bien définies et assez utiles.

Le chariot de débarrassage

Comme son nom l’indique, ce matériel est utilisé pour débarrasser les tables, après le repas ou pour transporter les ustensiles au lavage. Il est un indispensable dans les cuisines des établissements de restauration et est assez pratique. On le retrouve en plusieurs tailles et habituellement, avec des bordures écrasées, pour la sécurité. Ce type de chariot est généralement assez robuste, pour supporter les charges et dispose de rebords pour éviter les chutes d’assiettes.

Le chariot de cantine

Généralement utilisé dans les cantines scolaires, les centres de la petite enfance et les maisons de retraite, cet équipement présente plusieurs étagères. Il est à la fois utilisé pour les services, mais aussi pour débarrasser. Il dispose à cet effet d’un niveau pour le débarrassage. De plus, comme tous les autres chariots de cuisine professionnelle, il est doté de roulettes, pour faciliter le transport.

Le chariot à glissière

Doté de plusieurs niveaux, le chariot à glissière est un équipement assez pratique et très utile pour les établissements qui reçoivent beaucoup de clients. Il est équipé de plus d’une dizaine d’étages qui reçoivent chacun un plateau. Il est pourvu d’un système de rail à chaque niveau, pour faciliter l’insertion des plateaux. Ce type de chariot est généralement utilisé dans les boulangeries, mais aussi dans les cuisines des collectivités.

En dehors de ces différents chariots, il en existe de nombreux autres dont l’utilisation peut être nécessaire, en fonction des circonstances. Demandez donc conseil aux professionnels, pour bien choisir.