Que vous soyez novice ou un motocycliste plus expérimenté, vous ne devez pas prendre à la légère le choix de votre casque de moto. En effet, votre sécurité en dépend. Ainsi, en plus du prix et de l’aspect esthétique, vous devez tenir compte d’autres paramètres, notamment le matériau utilisé pour la fabrication du casque. Quel type de coque choisir pour un casque de moto ? Découvrez notre sélection des meilleurs matériaux.

Casque de moto : la coque en polycarbonate

Les coques en polycarbonate offrent de nombreux avantages. C’est la raison pour laquelle elle est utilisée dans la fabrication de casques de moto. Le polycarbonate est d’une grande légèreté. En effet, il est plus léger que les autres matériaux couramment utilisés pour les coques de casque. Cette matière peut rendre le casque plus confortable à porter. Autre avantage important, ce matériau est très résistant aux chocs et peut absorber l’impact en cas d’accident ou de chute. Dans un magasin d’équipements spécialisé comme Martimotos, vous aurez le choix parmi plusieurs modèles de casques de moto en polycarbonate.

Le polycarbonate est aussi un matériau durable. Il peut résister aux dommages causés par les intempéries, ainsi qu’aux rayures. De plus, il est connu pour sa grande flexibilité. En effet, le polycarbonate est plus souple que la plupart des matériaux et il peut s’adapter à toutes les formes. Par conséquent, il permet d’offrir une meilleure protection au porteur du casque. Ajoutez à cela le fait que c’est un matériau qui coûte moins cher que les autres. Ainsi, un casque ayant une coque en polycarbonate est généralement vendu à un prix abordable.

De plus, le polycarbonate est un matériau transparent, ce qui permet aux constructeurs de l’utiliser pour fabriquer les visières des casques de moto. Puisqu’il est également résistant aux UV, cette matière peut aussi aider à préserver la couleur et la finition du casque. De cette façon, il pourra conserver son aspect esthétique. Par ailleurs, il est possible de personnaliser un casque avec une coque en polycarbonate, afin que sa couleur et son apparence puissent vous convenir. À cela s’ajoute le fait que le polycarbonate est facile à entretenir. En effet, de simples produits nettoyants peuvent suffire pour son entretien.

Les modèles en fibre pour votre casque de moto

En termes de sécurité, la fibre constitue aussi un excellent choix. Elle est à la fois légère et offre une grande résistance. De plus, elle absorbe bien et répartit mieux l’énergie produite par celui-ci. Par conséquent, un casque avec une coque en fibre permet de limiter efficacement les dégâts et de mieux protéger le motard. Toutefois, les traces de choc sont particulièrement visibles sur la peinture d’un casque en fibre. Cela signifie que d’un point de vue esthétique, la fibre ne constitue pas une excellente alliée. Ainsi, au moindre impact, les traces sont difficiles à masquer.

De plus, la coque en fibre peut être plus abordable que d’autres matériaux de coque haut de gamme, tels que le carbone. Ce matériau offre plusieurs possibilités en termes de sécurité. La fabrication d’un casque en fibre nécessite la réalisation de plusieurs opérations successives d’une grande complexité. Malgré tout, le prix de ce type de casque demeure accessible à la plupart des budgets. Vous pouvez choisir un modèle de casque de fabrication industrielle ou artisanale, les deux offrant un haut niveau de protection.

Grâce à sa légèreté, la fibre permet d’obtenir un casque qui ne gênera assurément pas son porteur pendant la conduite. Cela réduit donc considérablement les risques d’accident. Par ailleurs, autre point en faveur de ce matériau : son côté écologique. En effet, la fibre est une matière écoresponsable et convient aux motocyclistes soucieux de l’environnement. Il s’agit d’un avantage important, eu égard au contexte climatique actuel. Il n’y a donc pas lieu d’hésiter pour en acheter un. Découvrez toute une gamme de casques en fibre sur Internet et dans une boutique spécialisée.

Les casques avec une coque en carbone

Les casques avec une coque en carbone constituent également une bonne idée, du point de vue de la sécurité. En effet, malgré leur grande légèreté, ces casques sont extrêmement résistants. Ils ne se cassent donc pas facilement et peuvent supporter un impact en cas d’accident afin de protéger la tête du motard. Grâce à sa texture rigide, la coque en carbone peut améliorer les performances de conduite du motocycliste. Ce dernier profitera, par ailleurs, d’une plus grande stabilité en cas de conduite à grande vitesse. Il s’agit là d’un point important, car cela garantit la sécurité du conducteur. Notez que le passager d’une moto doit aussi porter un casque pour sa sécurité. Un casque ayant une coque en carbone lui conviendra parfaitement.