Les éclairages automobiles ont de plus en plus connu un véritable essor grâce à l’avancée de la technologie. Existant depuis plusieurs années déjà, la technologie Xénon a fait place à un nouveau type d’éclairage tout aussi performant. Il s’agit du système d’éclairage LED. Dans cet article, nous présenterons les deux types d’éclairage et les avantages de l’éclairage LED et Xénon pour votre véhicule Peugeot 308 phase 1 de 2007 à 2013.

L’importance de l’éclairage

Le système d’éclairage d’un véhicule est composé de dispositifs d’éclairage et de signalisation montés à l’avant, à l’arrière, sur les côtés ou sur le toit du véhicule. Ces dispositifs éclairent la chaussée pour le conducteur et augmentent le niveau de visibilité du véhicule. Ainsi, les autres conducteurs et piétons peuvent détecter la présence, la position, la taille et la direction du véhicule ainsi que les intentions du conducteur, qu’il s’agisse de sa direction ou sa vitesse de déplacement. Les systèmes d’éclairage les plus populaires sont les ampoules Xénon et les LED.

Il existe un large choix d’ampoules LED et kit xénon pour véhicules Peugeot.

Les éclairages Xénon et LED

Plusieurs types d’éclairage sont utilisés pour les voitures. Il y a notamment les éclairages Xénon et LED, mais également les ampoules halogènes, l’éclairage Laser et OLED. Les plus connues et les plus utilisées sont les éclairages Xénon et LED.

Les ampoules Xénon

Les ampoules du type Xénon sont disponibles depuis plusieurs années et se distinguent de la masse par leur longévité. Elles sont d’une couleur blanche et selon la lumière renvoient une teinte bleutée. Ce sont des ampoules puissantes composées de gaz Xénon. Le principe de fonctionnement d’un éclairage Xénon repose sur un passage du courant électrique vers le gaz Xénon. C’est ce qui permet de générer une source de lumière. Vous pouvez optimiser l’éclairage de votre Peugeot 308 Phase 1 de 2007 à 2013 avec des kits xénon. Une ampoule Xénon possède :

Une grande puissance ;

Une forte intensité lumineuse ;

Un Faisceau lumineux très net ;

Une longévité pouvant aller à plus de 2000 heures.

Néanmoins, les ampoules Xénon peuvent présenter un important inconvénient. En effet, la forte puissance de leur faisceau est capable d’éblouir les conducteurs lorsque le réglage n’est pas maîtrisé.

L’éclairage LED

Très récente sur le marché, l’apparition des ampoules LED ne remonte qu’à quatre ans. Très souvent utilisé pour les voitures électriques, l’éclairage LED est particulièrement adapté à un véhicule Peugeot 308 phase 1 de 2007 à 2013.

Les ampoules LED se distinguent par leurs petites tailles. Elles sont faciles à assembler ce qui permet de donner libre cours à l’imagination des constructeurs pour le design final.

L’utilisation d’une LED présente plusieurs avantages.

Très grande puissance ;

Agréable pour les yeux ;

Faible tendance à éblouir ;

Faible consommation d’énergie ;

Donne une allure sportive aux véhicules ;

Consomme très peu d’énergie ;

Éclairage puissant ;

Allumage instantané ;

Longue durée de vie ;

Ampoules personnalisables.

Le principe de fonctionnement d’une LED est très similaire à celle d’une ampoule Xénon. En effet, celle-ci s’allume lorsqu’elle est en contact avec le courant électrique. Les LED sont constituées de trois bandes qui permettent de produire la lumière quand celles-ci sont traversées par le courant électrique.