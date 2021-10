Rate this post

Parmi les activités au grand air que vous pouvez pratiquer en toutes saisons, le parapente reste l’une des plus intéressantes. Voler plus haut au-dessus des montagnes par temps froids peut être une expérience à la fois grisante et agréable. Si l’hiver reste propice à la pratique du parapente, il est important d’analyser en amont la météo avant de se lancer dans cette aventure unique. Si vous prévoyez un vol en parapente à ski à Courchevel par exemple, des conditions comme le grand vent sont à prendre en compte.

Parapente en hiver : faire les bons choix

Malgré le froid, l’expérience du parapente en hiver peut s’avérer incroyable. Si vous êtes novice, le parapente classique vous offrira la possibilité de vous habituer à la hauteur, mais également d’admirer les montagnes, vues du ciel. Pensez à réserver chez un spécialiste à Courchevel afin d’effectuer votre baptême de parapente puis découvrez le domaine skiable et de merveilleuses vallées dans une station de confiance. De plus, pour plus de sécurité, vous pouvez également opter pour le parapente biplace avec un moniteur pour cette première expérience.

En hiver, les amateurs de ski apprécieront particulièrement le parapente à ski. Ce sport est un mélange des deux activités et permet de faire du ski à une plus grande vitesse. Combinant à la fois le vol et la glissade, il vous procure une incroyable sensation de liberté et de légèreté en quelques minutes. Pour les débutants en parapente, il faudra prendre l’avis d’un moniteur avant de le pratiquer, car même si vous êtes expérimenté en ski, un vol en parapente à ski à Courchevel peut nécessiter quelques exigences et plus d’efforts. Dans ce cas, le parapente à ski biplace est l’option idéale pour votre sécurité.

Le parapente en hiver : les exigences météorologiques

En hiver comme en toutes saisons, les conditions météorologiques sont changeantes et constituent sans doute un facteur important pour un vol agréable en parapente. Il faut dire que certaines conditions comme des zones de décollage non accessibles peuvent empêcher votre partie de vol en parapente, notamment s’il y a assez de neige ou d’humidité.

Le brouillard est l’un des éléments caractéristiques de la saison hivernale. S’il apparaît souvent léger, d’autres jours, ses effets peuvent s’avérer très aveuglants. Un brouillard épais rend les vols en parapente dangereux, car il limite la visibilité. Vous ne tirerez d’ailleurs que peu de satisfaction de votre expérience de vol en parapente. En général, pour une expérience unique en parapente, le ciel doit être aussi dégagé que possible. Des pluies fines et légères sont acceptables pour voler en parapente. En revanche, en cas de fortes pluies, il sera difficile de diriger convenablement son parapente. Si vous souhaitez offrir un tour en parapente à ski à Courchevel comme cadeau, vous trouverez plus d’informations ici pour offrir un moment de vol mémorable à vos proches.

Quelles précautions pour un vol en parapente salutaire ?

Afin de profiter sainement de votre expérience en parapente en hiver, il est important de prendre quelques précautions notamment salutaires. Que vous préfériez une séance de parapente classique ou de parapente à ski, un habillement suffisamment chaud et confortable est préconisé. Plus vous monterez haut en parapente, plus l’air se rafraîchira. Une couche supplémentaire de vêtements pourrait être nécessaire dans ce cas pour vous tenir au chaud.