5 / 5 ( 1 vote )

Tout comme un four à pizza, le four à pain est constitué d’une cheminée qui permet l’évacuation des fumées. Cependant il existe une différence entre ces deux fours, au niveau de la position de la cheminée. Nous vous présentons tous les points de divergences de ces deux fours dans ce guide, veuillez le consulter.

Des hautes températures avec le four à pizza

Pour faire cuire des pizzas il faut avoir un feu bien chaud avec des températures assez élevées pouvant déborder 350 degrés. Et pour réussir sa pizza il est nécessaire d’avoir une chaleur rapide et correspondante à ma cuisson de votre pizza. Lorsque la chaleur est rapide, la cuisson en est également et le four à pizza s’utilise moyennement.

En revanche, avec le four à pain, l’on démarre la chauffe avec la porte ouverte. Ensuite, l’on la ferme pour éviter que les calories s’échappent abondamment durant la cuisson. Le manque d’oxygène à cause de la porte fermée provoque alors un étouffement du feu. Nous remarquons aussi que la chaleur diminue rapidement lors qu’on arrête la chauffe avec le four à pain.

L’évacuation de la fumée avec le four à pain

Le pain cuit lentement et à une température qui envoisine 240 degrés Celsius. En plus, la cuisson peut mettre du temps en fonction de la quantité de pains présents au four. Cette durée s’entend entre 40 et 50 minutes et la chaleur doit progressivement diminuer au fur et en mesure que le pain cuit. La chaleur doit être constante et vous n’avez pas besoin d’avoir un feu vif c’est pourquoi il y a pas toujours la fumée. Il est très important de barricader la porte de la chambre à four. Si cela n’est pas fait le pain ne pourra pas cuire normalement puisqu’il aura plus de chaleur nécessaire pour la cuisson.

En réalité le four à pain demande une accumulation de la chaleur en abondance afin qu’elle soit conservée et restituée plus tard durant la cuisson. Bien plus, le fait d’éviter que le circuit échappatoire des fumées soit directement connecté à la chambrez de four évite de graves pertes de chaleur.

Le démarrage du four à pain se fait porte ouverte, et il est important de laisser un canal vers lequel les fumées s’achemineront jusqu’à bon port. Pourtant, c’est vers la porte que les fumées produites lors du chauffage sont évacuées. Retenez que vous pouvez faire des pizzas ou du pain avec le four à pain, en maintenant juste la chaleur nécessaire pour chacun.

Entre four à pizza et four à pain : lequel choisir ?

L’avantage du four à pain réside dans le fait qu’il est capable de faire aussi les pizzas. Et les avantages secondaires tels que l’inertie et la rapidité de chauffe sont aussi remarquables pour ce qui est des fours à pain fonte. Tel n’est pas le cas avec ceux en matériau réfractaire, car la rapidité de chauffe n’est pas au rendez-vous. Il faut alors attende un instant pour obtenir une chaleur adéquate.