Personne n’est à l’abri des maux d’oreille car nombreuses sont les causes qui peuvent en être le déclencheur. Cependant, la nature nous a donné toutes sortes de moyens avec lesquels il nous ait facile de nous soigner. Nous verrons donc dans cet article quelques remèdes pour soigner les maux d’oreille sans forcément aller à l’hôpital. Mais avant, explorons les symptômes qui annoncent les problèmes d’oreille

Les symptômes des maux d’oreille

Les maux sont pour la plus part du temps dus à l’invasion d’un microbe ou d’une bactérie dans l’oreille. Lorsque c’est le cas, cela se manifeste par exemple par de petites douleurs à l’intérieur de l’oreille, un gonflement ou une inflammation légère au niveau de l’oreille, et etc. Lorsque vous remarquez ces signes, vous pouvez faire usage des remèdes que nous allons brosser tout à l’heure pour les faire disparaitre.

Les solutions pour faire partir les maux d’oreille

La première solution faite maison dont nous parlerons est l’huile d’ail. Eh oui, l’ail est un antibiotique redoutable qui combat assez de bactérie. Il vous suffit de vous procurer son huile et de mettre 2 gouttes dans l’oreille qui vous fait mal. Restez bien incliné pour que l’huile puisse bien couler dans l’oreille. Vous verrez que quelques temps après, les douleurs disparaitront. Au cas où vous n’avez pas la possibilité d’acheter l’huile d’ail, vous pouvez la concocter vous-même. Mais la recette vous sera donnée prochainement.

L’huile d’ail n’est pas la seule huile à pouvoir vous aider, l’huile d’olive aussi constitue un bon remède pour une oreille en détresse. Une autre astuce pouvant vous aider à combattre l’otite, c’est celle de l’oignon. En effet, vous n’avez qu’à découper une tranche d’oignon dans un tissu bien propre que vous laisserez sur l’oreille pendant 5 minutes environ. Le gaz de l’oignon pourra ainsi bien rentrer dans l’oreille faisant ainsi agir son pouvoir antibactérien.

Vous pouvez aussi faire usage de l’eau chaude pour vous soulager des maux d’oreille. Cela parait anodin mais ça marche. Dans un sac pouvant retenir la chaleur, versez l’eau chaude puis enveloppez le sac avec un tissu propre et faites la même action que celle du remède de l’oignon.

La dernière astuce que nous verrons est celle de l’eau oxygénée. Vu qu’il s’agit d’un vrai tueur de microbe, mettez dans l’oreille 2 gouttes chaque 12h jusqu’à ce que satisfaction s’en suive.

Cependant, n’hésitez pas à aller consulter un médecin si les maux persistent.

Source :

https://astucesdegrandemere.net/remedes-naturels-genitaux-soigner-soulager-otites-infections-benignes-de-loreille/