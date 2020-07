5 / 5 ( 1 vote )

Être porteur d’une bonne idée s’avère essentiel pour le décollage de votre activité. Cependant, aussi brillante soit-elle, votre idée restera dans l’ombre si vous ne disposez pas d’une stratégie efficace pour la vendre. Aussi, faut-il maîtriser les rouages de la communication digitale pour s’imposer actuellement à l’ère du tout numérique. Peut-être y avez-vous songé, mais vous hésitez à sauter le pas. D’autant plus que les technologies de l’information ne constituent pas votre cœur de métier.

Et vous restez mitigé à l’idée de perdre votre temps et votre argent à essayer de construire vous-même votre réputation digitale. Après avoir parcouru cet article, vous comprendrez pourquoi confier votre projet à une agence web professionnelle peut constituer la réponse à votre problématique. Nous vous y expliquons comment choisir le prestataire web qui saura répondre à vos attentes. À travers une série de critères essentiels, vous serez en mesure d’identifier, sans vous tromper, l’agence web la plus adaptée pour porter votre projet.

Privilégiez une agence web proche de vous

Avant même d’aller aux critères techniques sur le choix du prestataire web idéal, comprenez l’importance de disposer d’un interlocuteur de proximité. En effet, si votre structure est basée en Occitanie, sachez que l’agence web Linkweb à Toulouse, par exemple, pourra vous accompagner afin de définir une stratégie digitale optimale.

Recourir à un prestataire web local vous assure de dialoguer avec un interlocuteur au fait du contexte régional dans lequel vous souhaitez lancer votre business. Il saura vous conseiller sur la meilleure stratégie digitale à adopter pour toucher votre clientèle locale. Aussi, il dispose des données sectorielles propres à votre localité pour valoriser vos atouts par rapport aux autres acteurs du marché.

Évaluez la capacité d’écoute et la réactivité du prestataire web

En traitant avec une agence de proximité, les échanges sont facilités. Mais, ne vous attardez pas à ce point uniquement. Jugez également de leur compréhension de votre projet suivant les réponses qu’ils proposent. Ont-ils bien cerné vos attentes ? L’interlocuteur en face de vous a-t-il réussi à dissiper vos doutes ? Ou encore, disposent-ils d’un service de maintenance capable de résoudre rapidement les problèmes de votre site web ?

Comprenez que pour un site e-commerce ou un site vitrine, une indisponibilité même temporaire de vos services signifie la perte de clients potentiels. Aussi, votre prestataire web doit pouvoir faire preuve de réactivité dès lors que votre site devient inaccessible.

Privilégiez les agences web expérimentées

Dans ce domaine, inutile de vous attarder sur le jargon technique que le prestataire web peut mettre en avant. L’astuce la plus pratique consiste à consulter leur portfolio et jeter un œil à leurs réalisations. En parcourant des sites créés par leurs soins, vous pourrez vous faire une idée de leurs compétences.

Vous serez alors en mesure de vous projeter vers le modèle que vous souhaiterez mettre en place. Et si vous vous y connaissez un peu en webmarketing ou création de site web, n’hésitez pas à vous renseigner sur leur approche UI/UX. Cela vous donnera une idée de ce qu’ils peuvent apporter afin de mettre en valeur votre concept.