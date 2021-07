Le marché du e-commerce est en plein essor. Le nombre de transactions enregistrées par les sites e-commerce et le chiffre d’affaires qu’ils génèrent sont tous simplement impressionnants. Cette tendance devrait même s’intensifier au cours des prochaines années, puisque l’achat en ligne est encore un peu plus rentré dans les mœurs avec la crise du coronavirus. Ainsi, de nombreux web-entrepreneurs ont recours au dropshipping (livraison directe en français), une pratique ou stratégie commerciale qui consiste à créer une boutique en ligne sur Internet, puis à vendre en contrepartie d’une commission un bien sans l’avoir en stock. Le produit est alors à faire livrer au client directement par le fournisseur.

C’est un mode de commercialisation tripartite entre le client, le commerçant ou distributeur, et le fournisseur. Mais quels sont les produits qui marchent le mieux en dropshipping et qui peuvent permettre aux dropshippers de rentabiliser leurs activités ? Découvrez-les à travers cet article !

Comment trouver les produits dropshipping qui cartonnent ?

Le dropshipping permet de créer un business et de gagner de l’argent sur Internet. Néanmoins, se lancer dans cette aventure n’est pas aussi simple que cela pourrait paraître. Vous devez d’abord créer votre site web de dropshipping. Il existe plusieurs plateformes telles que Shopify, Dropizi ou WooCommerce sur WordPress que vous pouvez exploiter à cette fin. Ensuite, il va falloir trouver des produits efficaces à vendre. Il s’agit de produits rentables pouvant vous faire engranger des bénéfices et qui s’écouleront en peu de temps.

Utilisez des outils de mesure pour trouver le bon produit

Dans tout projet de création de business, qu’il soit virtuel ou physique, une étude de marché est toujours nécessaire pour analyser les produits des concurrents et déterminer si votre offre a des chances de prospérer. En tant qu’entrepreneur, vous devez donc pouvoir observer, comprendre les tendances et identifier de potentiels marchés.

Dans le cas du dropshipping, vous pouvez utiliser des outils tels que Google Trends pour découvrir et comparer les produits à la mode que vous pourrez proposer dans votre catalogue. En effet, ce sont des solutions qui permettent d’évaluer et de suivre l’évolution de la popularité ou de la notoriété d’un produit dans le temps et au sein d’une aire géographique donnée. Google Trends en particulier offre cette possibilité en s’appuyant sur les mots-clés les plus recherchés.

Avec ces outils, vous accédez aux produits phares qui assurent une bonne marge commerciale et qui suscite l’intérêt des internautes. Cela vous permet par la même occasion d’identifier les biens qui intéressent moins les clients et de les éviter. De plus, les recherches sur Google Trends peuvent vous faire découvrir une niche dropshipping dans laquelle votre entreprise pourrait se positionner et se spécialiser. Ainsi, si vous souhaitez faire du commerce électronique, trouvez des idées sur cette liste de niches rentables ciblant des secteurs et produits dropshipping gagnants.

Consulter les sites de social shopping ou blogs qui parlent de nouveautés

Les sites de social shopping ou s-commerce (Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, etc.) ont le vent en poupe. Il s’agit d’une fusion du e-commerce et des réseaux sociaux permettant aux consommateurs d’exposer leurs expériences avec un produit aux moyens de likes, de commentaires, d’avis clients, de recommandations ou de partages. Ces sites constituent donc d’excellents moyens qui vous aident à dénicher les produits les plus appréciés. Quant à l’utilisation des blogs, il vous revient de parcourir les articles publiés pour découvrir les tendances de consommation en vogue dans votre secteur d’activité.

Vous pouvez aussi rejoindre les communautés et forums pour trouver vos produits winners. Facebook regorge d’ailleurs d’un large panel de groupes ouverts ou fermés à intégrer pour recueillir les avis des consommateurs et identifier ce que vous pourrez vendre. Les sites de curation de produits ou de tests de produits sont aussi deux alternatives vers lesquelles vous tourner dans votre quête de produits rentables.

Quels sont les produits qui fonctionnent le mieux en dropshipping?

Votre recherche vous permet d’ores et déjà de mettre la main sur les produits à vendre en dropshipping pour générer du profit sur votre boutique en ligne, ainsi que sur les biens à mettre à l’écart.

Les produits dropshipping à vendre

Pour réussir votre commerce en ligne, ne faites pas de votre site marchand un fourre-tout, au risque de rendre vos actions de communication et e-marketing complexe. Opérez un ciblage de prospects passionnés auxquels vous vendrez des produits spécifiques.

Les produits de sport sont à la page. Cela est sans doute dû à l’augmentation de l’effectif des aficionados de fitness. Et vous le savez, les bienfaits du sport sont inestimables pour la santé et le bien-être. Vous pourrez proposer à votre clientèle des accessoires sportifs tels que la jupe de sport, le soutien-gorge de sport, le short 2 en 1 pour hommes, des tapis de yoga, des casques Bluetooth pour écouter de la musique, etc.

Notre planète doit être préservée et urgemment ! Conscients de cela, de plus en plus de consommateurs, surtout les plus jeunes, changent leurs habitudes de consommation en promouvant le zéro déchet et l’écologie. Proposez donc des produits respectueux de l’environnement comme les sacs ou gobelets en matière biodégradable. L’inox ou le bambou sont aussi des matières à privilégier. Les ustensiles de cuisine, coussins pour animaux de compagnie, gourdes, jeux de sociétés, vêtements, chaussures, extensions capillaires, colliers et bagues sont aussi des produits qui intéressent.

Les produits dropshipping qui marchent moins

Certains produits sont plus adaptés pour les boutiques physiques que pour le dropshipping.

Les produits électroniques sont des produits à risque qu’il vaut mieux éviter autant que possible, car ils peuvent ne pas fonctionner à la livraison ou rencontrer des dysfonctionnements après quelques jours d’utilisation. Et alors là, les retours et les mauvais avis clients peuvent fuser ! De nombreux clients sont d’ailleurs réticents vis-à-vis des produits électroniques vendus en ligne.

Les médicaments, nourritures, boissons, produits cosmétiques (shampoings, maquillages, crèmes) provenant surtout de Chine sont aussi déconseillés. Ils peuvent entraîner des intoxications ou allergies qui pourraient vous coûter cher (et vous traîner devant les tribunaux…). Les accessoires de bébés tels que les tétines, porte-bébés ou biberons sont également à éviter. De même, les produits volumineux ou les articles lourds et complexes à expédier avec des frais de douanes importants sont moins vendus en dropshipping et ne sont pas souvent rentables.

Le dropshipping est une forme novatrice de vente en ligne. Pour réussir votre activité, le choix des produits à vendre est à prendre au sérieux. Suivez donc nos conseils pour générer un maximum de bénéfice.